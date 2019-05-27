山東蘋果價格暴漲3倍！李克強傻眼：漲了這麼高？…原因曝光

▲大陸總理李克強到山東考察，意外得知水果價格飆漲。（圖／翻攝自新華社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸水果價格近期不斷飆高，蘋果、水梨等價格普遍上漲3、4成以上，在北京、上海、深圳等大城市的情況更加明顯。 大陸總理李克強近日在山東考察，行程途中臨時走進一家水果店探詢目前水果價格，不料聽到一公斤蘋果價錢比去年高出2-3倍後，當場驚呼「漲了這麼高？」

綜合陸媒報導，李克強24至25日在山東濰坊、濟南考察，了解當地企業在今年更大規模「減稅降費」後的受益情況，不過過程中卻發生一段小插曲，那就是他臨時停車進入一間水果店向業者和顧客詢問水果價格後，當場嚇了一跳。因為對方說，「蘋果價格已經到了12塊錢（人民幣，下同，約新台幣55元）一公斤，去年才4、5塊（約新台幣18-22元）。」

據大陸農業農村部最新發布的監測數據顯示，截止2019年5月23日當周，官方重點監測的5種水果平均價格為每公斤7.77元（約新台幣35元），較去年同期上漲32.7%。其中，富士蘋果價格為每公斤10.97元（約新台幣50元），比起去年同期漲幅達到75.5%。

▼李克強原先是想了解當地企業「減稅降費」後情況。（圖／翻攝自新華社）

當局認為水果價格極速狂飆的主要因素為天氣所致，《新華社》指出，蘋果主要產區的山東、陝西等地，由於去年受寒流或冰雹極端天氣等因素的影響，總體減產在3成左右，導致儲存數量總體不足，間接拉高價格；此外，果農和收購商因為供應不足而「大量囤貨」，也影響水果價格。

業界認為，蘋果等水果短期內還會持續保持高價位，「但到了8月、9月份，新蘋果下來後，這個周期就過去了。」李克強也叮囑隨行的地方和部門負責人，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情況，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。

▼水果價格狂飆讓李克強當場驚呼。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）