陸5省份一季度GDP總量破兆　粵蘇魯進「2萬億俱樂部」

▲山東省濟南市（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸31個省份今年第一季度的GDP數據在近日出爐，其中廣東、江蘇、山東進入「2萬億俱樂部」，這也是山東首次「入會」，不過與粵、蘇兩省之間的差距依舊持續拉大，山東省省長龔正則表示，實現經濟高質量發展，還有大量艱苦的工作要做。此外，雲南一季度GDP增加速度為9.7%，名列大陸各省第一。

《新京報》報導，從總量來看，一季度GDP總量破萬億（人民幣，約4.5兆元新台幣）的有廣東、江蘇、山東、浙江、河南5個省份，其中廣東名列第一，而在前10強的排名中，上海從11名升至第9名，將河北和福建擠出了前10名。

▲上海。（圖／記者謝璩安攝）

數據顯示，第一季度大陸國內生產總值按可比價格計算，同比增長6.4%，「跑贏」全國的有雲南、貴州、西藏、江西、福建、湖北、河南、甘肅、寧夏、四川、浙江、安徽、湖南、河北、山西、江蘇、廣東等17個省分，北京和廣西兩地則與全國持平。

首次進入一季度「2萬億俱樂部」的山東，與廣東、江蘇兩省在GDP方面的落差持續加大，山東省省長龔正表示，「經濟面臨下行壓力，實體經濟比較困難，內需增長有所放緩，新舊動能轉換『空籠期』問題不容忽視，實現經濟高質量發展還有大量艱苦的工作要做。」