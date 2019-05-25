「情投意合」國中少女懷孕　18歲男訂婚「願當小爸爸」判緩刑

▲18歲少男與未成年少女上床，女方懷孕。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名未滿19歲的男子，2017年透過網路認識了1名未滿14歲才就讀國中的少女，兩人情投意合進一步交往，男子明知少女未成年，還揪她一起上床做愛3次，直到女方懷孕了到醫院檢查，整件事才曝光，男子也很有Guts，勇於承擔當個小爸爸，雙方家長見證下，與女方訂婚一起同住。

但被告與未滿14歲之女子性交行為，也因此觸犯了妨害性自主，近日彰化地院判該男子性交3次共3罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

判決書指出，被告明知當時少女係未滿14歲之女子，仍與少女發生性交行為計3次，核其所為，各係犯刑法第227條第1項之對於未滿14歲之女子為性交罪。被告3次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

法官審酌被告是未滿20歲之未成年人，年紀尚輕，並與少女正值交往期間，未能妥善抑制自身情慾，以致在少女同意下，一時衝動，與以強暴、脅迫、利誘等不法手段的惡劣行徑不同，男子事後深表悔意，也與少女訂婚並且和解同住在一起，因此酌量減輕其刑。

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