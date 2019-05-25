72小時變態凌虐！酒瓶性侵、柴刀割臉　她偷跑...卻被抓回再斬2指

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名男子遭宣告「活不久」持槍自轟獲救，男子雖逃死卻難忍病痛而染上毒癮產生幻覺，終日懷疑妻子外遇。2月間他以掐頸、罰跪、整夜性凌虐性侵妻子…等殘忍行為對妻子進行連續3日的「終極凌虐」，最後還拿柴刀斬下她的手指。新竹檢方也依強制性交、重傷害、妨害公務等罪嫌起訴他。

▲人妻遭到丈夫連3日的凌虐，最後終於由路人幫忙報警才得救。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，阿強(化名)曾於2017年因患有嚴重心臟病，被宣告只有3成的機會活下去，因覺得生無可戀，還曾持槍朝胸口自轟獲救，後來他吸毒成癮，卻終日懷疑妻子偷腥，成為危險的不定時炸彈。

▲阿強曾因被醫生宣告「活不久」，而持槍自轟獲救卻染上毒癮產生幻覺，終日懷疑妻子外遇。（示意圖／免費圖庫pixabay）



2019年2月21日晚間，阿強一把扯過妻子頭髪掐頸罰跪，多次用按摩棒、酒瓶對妻子性侵、凌虐至隔日。

經過幾個小時的短暫休息，22日午後，阿強再度拿起柴刀敲擊妻子的頭、割傷妻子的臉頰，妻子被阿強連日凌虐，已無力氣掙扎，直到被柴刀打暈，才結束當日的虐待。

23日上午阿強叫妻子幫他煮早餐，妻子趁阿強外出時求救，卻被阿強當場抓回，阿強拿柴刀敲打、割傷妻子的臉，逼問她「為什麼要離開？」。當日晚上，妻子再趁阿強外出時跑到鄰居家求救，阿強回家後找不到妻子，竟拿起大量安眠藥狂吞。

妻子趁阿強服用過量安眠藥被送醫時回家收拾行李，沒想到阿強竟自己拔掉點滴返家，妻子當場被「抓包」，結果又換來阿強用柴刀一陣敲打、凌虐，最後，阿強甚至用柴刀將妻子的右手無名指、小指剁下來「以示懲戒」。妻子痛苦萬分，趁阿強不注意時再度逃往鄰居家求救，阿強竟持柴刀到鄰居家要人，未免阿強波及無辜，妻子只好先佯裝答應跟她回家，在門口時卻轉身逃跑並大呼救命。

▲警方最後在報廢的汽車內找到躲在裡面的受虐妻，並緊急將她送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

路人見有女子被追趕並大喊救命，協助打電話報警，警方到現場後在報廢車內找到瑟縮發抖的妻子，只是阿強已不見人影，警方只好先協助妻子就醫，妻子的手指雖經緊急縫合，卻已失去功能。阿強見妻子被警方帶走後，氣得拿刀追殺，接著又開著車在馬路上亂竄，直到連撞4輛車才停下，江男被送另家醫院救治。

阿強得知妻子在另家醫院，竟當場衝撞警察及保全狂喊「我要找我老婆」，最後遭辣椒水「伺候」，才安靜被制伏，回警局的路上，阿強還用力踢壞警車的隔離板，最後遭依強制性交、重傷害、妨害自由、家暴等罪嫌法辦。

▲阿強辯稱，當天吃了2百顆安眠藥，只記得有拿柴刀的邊敲妻子的頭而已。（圖／記者陳凱力翻攝）

面對檢警調查，阿強卻避重就輕僅坦承部份犯行。他辯稱，當天吃了2百顆安眠藥，根本不知道發生什麼事，只記得有拿柴刀的邊敲妻子的頭而已。由於妻子及鄰居指證歷歷，因此新竹檢方認為，阿強涉強制性交、重傷害、妨害公務等罪嫌，依法提起公訴。

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