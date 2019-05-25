「繼爺爺」剛出獄變禽獸！小一就被性侵　高中女生隱忍7年崩潰揪狼

▲小麗向輔導老師泣訴，小學就遭到「繼爺爺」性侵、猥褻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名曾男，因違反公共安全坐牢5個月，才出獄沒幾天，竟趁著女友的小學孫女單獨在家時，對其強制性侵得逞，曾翁第二次再故技重施，有了先前的經驗，孫女故意大喊「奶奶回到家」才成功嚇阻曾男的侵犯。直到她上了高中，才與輔導老師說起這段不堪回首的往事。曾男坦承不諱，法官依對未滿14歲女子犯強制性交，處有期徒刑7年4月，又對未滿14歲女子犯強制猥褻，處有期徒刑3年4月。合併應執行8年。

判決指出，曾男因公共危險遭判刑，2010年7月1日才出獄，出獄後的曾翁與小麗（化名）奶奶、小麗爸爸及小麗2姊妹5人共同生活。2010年間7月某日午間，曾男與當時就讀小一的小麗在家，曾男見四下無人，找了藉口喚小麗進房，小麗拒絕後，曾男竟直接一把將小麗抱進房內以手猥褻小麗的下體，年幼的小麗不知該如何反抗，嚷嚷著「我要看電視」要求放手，不過曾仍利用成年人的力氣優勢，將小麗壓制並對她性侵得逞。

事隔1、2周，曾男再次抓到與小麗2姊妹單獨在家的機會，他佯裝請小麗幫忙關窗，將她帶至3樓儲藏室準備性侵，小麗因為抵不過曾男的力氣，只好急中生智，大喊「奶奶回來了」，藉口聽到奶奶到家的聲音，曾翁只好作罷。

小麗直到上高中後，才向學校輔導老師吐露遭性侵一事，經校方通報市政府，將變態「繼爺爺」揪出法辦。

曾男向法官坦承不諱。法官調查發現，曾男於2009年因公共危險遭判刑5月，2010年7月1日才執行完畢，因於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，俱為累犯，經審酌情節，均應依刑法第47條之規定，加重其刑。

法官認為，曾男明知小麗為未滿14歲之女子，竟不思保護照顧，為滿足私慾，罔顧倫常，以強制性交、強制猥褻等方式造成受害人心理上難以磨滅之陰影，念其最終坦承犯行，尚知悔悟，再考量曾翁智識程度僅為國小肄業，法官最終依對未滿14歲女子犯強制性交，處有期徒刑7年4月，又對未滿14歲女子犯強制猥褻，處有期徒刑3年4月。合併應執行8年。

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