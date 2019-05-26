新竹男遺失錢包身無分文　台東遇暖心女警助購票返家

▲新竹陳姓男子遺失錢包徒步走到警所報案求助，遇好心女員警黃瓊慧熱心相助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名家住新竹的男子身上扛著三個大背包滿頭髮大汗，日前氣喘呼呼的來到台東大武警分局達仁分駐所向警方表示：「我的錢包遺失了，請警方協尋」。分駐所警員黃瓊慧除依規定受理外，還購買便當、飲料為其果腹，最後更資助新台幣1仟元購買車票，幫助順利返家。



分駐所表示，陳姓男子家住新竹，因為失業到花東地區旅行散心，紓解壓力，讓自己充飽電後，再返回北部打拼。陳男當天由新竹一路搭車到屏東墾丁，後來又搭乘火車到台東大武站下車後，徒步走到達仁鄉安朔村，當晚在超商休息一晚後，隔日清晨扛著行李，徒步走到南田村海邊迎曙光，不料在欣賞過台東美麗的日出風景後，發現背包拉鍊沒有拉好，才驚覺錢包遺失了！

▲▼員警黃瓊慧親自開車送陳男到車站並自費代購車票。

陳男表示，他焦急的在南田村台26線公路來回尋找，就是找不到錢包。在人生地不熟的台東，身無分文又是孤立無援下，只好徒步走了數公里來到達仁分駐所向員警求助。

值班女警黃瓊慧獲知陳男的處境後，除讓他在所內稍作休息外，因適逢午餐時間，除了購買便當讓他果腹，並依規定受理報案。陳男向警方求助，希望警員可以先資助現金幫他買返家車票，待回到新竹家裡後，再匯款還給員警。

黃員秉持為民服務、救急的精神，不僅載送陳男到大武火車站搭車，還幫陳男購買一張返家的車票，並出借新台幣1仟元讓陳男在返家的路上可以買東西吃。陳男對黃員在他最無助的時候伸出援手，頻頻拭淚道謝後順利搭火車返家。

黃姓員警沒想到陳姓民眾上火車後就馬上聯繫家人，當日下午員警就收到了千元還款，心中滿是欣慰，也替陳男能順利回到新竹家感到高興。