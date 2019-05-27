小米副總裁汪淩鳴被辭退　警證實「涉嫌猥褻」拘留5日

▲小米非洲地區負責人、公司副總裁汪淩鳴因猥褻他人被小米集團辭退。（圖／翻攝自《新京報》）

大陸中心／綜合報導

小米集團副總裁、非洲地區負責人汪凌鳴23日被爆已被辭退，網友也不斷轉傳小米人力資源部發出的內部郵件，上面寫道汪淩鳴因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條之規定，被公安機關予以行政拘留5日處罰。海淀區警方24日下午證實，汪淩鳴因涉嫌猥褻，於5月14日被警方處以拘留5日的處罰。

小米集團國際業務部全體員工23日晚間收到一封內部郵件，當中提到小米非洲地區負責人、公司副總裁汪淩鳴因違反大陸治安管理處罰法第44條規定，被警方關了5天，遭到開除。

大陸治安管理處罰法第44條的內容為，「猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處5日以上10日以下拘留；猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿14周歲的人或者有其他嚴重情節的，處10日以上15日以下拘留。」

消息曝光後，引起網友熱烈討論，有網友猜汪淩鳴是摸了自己的女助理才遭逮。海淀區警方24日下午證實，違法行為人汪某某（男，44歲）涉嫌猥褻，於5月14日被警方處以拘留5日的處罰。

公開資料顯示，汪淩鳴於2017年上半年加入小米，曾任小米公司副總裁，兼任銷售與服務部總經理。小米今年1月為儘快推動非洲業務的擴展，成立非洲地區部，由汪淩鳴負責，向高級副總裁王翔彙報。