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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘嘉義搏感情　「出來救台灣是使命」也是基層民眾期盼

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▲▼郭台銘嘉義行「夜市美食吃通海」戰車到場。（圖／記者張榮恩攝）

▲郭台銘嘉義2天行程，搭「宣傳戰車」和民眾面對面。（圖／記者張榮恩攝）

記者李唯甄、翁伊森／嘉義報導

參選國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，25日、26日兩天走訪嘉義，和當地鄉親搏感情，郭台銘兩天內兩度上戰車，沿街向民眾打招呼，受到熱烈歡迎，而他下車徒步行走的時候，更是每次都被團團包圍， 「總統好」、「救台灣」等歡呼聲不絕於耳，看得出郭台銘這幾回下鄉，人氣水漲船高，「接地氣」策略奏效。

「媽祖託夢」而決定參選的郭台銘，這次到嘉義，先參訪嘉義人稱「嘉義媽祖婆」的許世賢故居。郭台銘表示，許世賢的執政生涯以「清廉」著稱，因此，身為「媽祖信徒」的他如果當選，當選後「一定清廉、也會要求執政團隊清廉」。

▲▼郭台銘「抵嘉」搏感情行（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘獲贈台灣造型檜木雕刻。（圖／記者賴君欣攝）

黃惠敏牽郭董手   祝郭董「心想事成」

原木雕刻「藝術國寶」92歲的江振裕老師，也親手送上一塊台灣造型的檜木雕刻，背面寫著「加油，民調必贏第一」等字樣，為郭台銘獻上祝福。嘉義市長黃敏惠也到場「牽起郭董的手」，除了趁機向郭台銘爭取投資，更語帶暗示祝福郭台銘「心想事成」。

值得玩味的是，去年市長選舉時，聲勢正旺的高雄市長參選人韓國瑜，夾帶超強「韓流」到嘉義為黃敏惠站台，兩人還合體直播，看似交情不錯，但這回黃敏惠祝郭台銘「心想事成」，有當地里長就表示，「黃敏惠深耕嘉義，當時韓國瑜不是來幫黃，而是來蹭黃」，更直言嘉義當地許多里長、議員其實都是「挺郭派」。

▲▼ 郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，兩公里不到走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲郭台銘所到之處，都被大批支持民眾包圍。（圖／記者翁伊森攝）

加倍回饋做公益  郭董頻下鄉拼經濟 

「郭台銘說自己參選不會募款，只要支持他、挺他的拿出100元，他自己就拿出100元做公益」，嘉義當地的民代大讚，有哪個參選人可以做到這樣？郭台銘霸氣稱「募款的錢，一分錢都不會拿來選舉」，而且還要加倍回饋做公益，有嘉義的女粉絲就當場問郭台銘「能不能捐100塊給你？」更直喊「你不當選，台灣就完了」。

郭台銘近期頻頻下鄉，走訪經濟相對弱勢的台東、雲林等縣市，展現自己「拚經濟」的決心，這回他到嘉義參訪兩天，所到之處幾乎都被大批人潮包圍，像是第一天抵達檜意森活村時，大批「郭粉」蜂擁而上，搶著握手拍照，短短100公尺路，郭台銘就足足走了將近半小時。晚間他搭戰車繞行嘉義重要地標「中央噴水池」，之後下車逛夜市、品嚐當地知名砂鍋魚頭，不到兩公里路程，又走了將近一小時，沿途民眾不斷高喊「總統好」、「救台灣」、「發大財」，看得出郭台銘人氣相當火熱。

▲▼郭台銘接過小粉絲禮物。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘接過小粉絲禮物，熱情在臉頰上親吻，展現鐵漢柔情一面。（圖／記者賴君欣攝）

憂心少子化  鼓勵年輕人多生小孩 

一手打造鴻海帝國、總是給人霸氣形象的郭台銘，最大的罩門可能就是「小孩」，他這兩天所到之處，都被大批民眾包圍、要求合照，而郭台銘只要碰到小朋友，都會一把抱起、就像抱自己的小孩一樣。郭董也被鏡頭捕捉到，在小朋友帶來的玩具盾牌上簽下「美國隊長」4個字，或是輕輕吻上小女孩的臉頰，展現董事長「鐵漢柔情」一面。郭台銘受訪時提到，他相當憂心台灣少子化的問題，「將來，我一定要鼓勵年輕一代多生小孩、這樣台灣才有未來，這會是我很重要的福利政策」。

對小孩溫柔，但是一談到現任蔡政府，郭台銘就彷彿「撿到槍」，火力全開、毫不留情地批判，像是去年823水災時，總統蔡英文到雲林考察治水，並允諾會完成5座滯洪池，至今卻只有1座發包，讓郭台銘忍不住開酸「把雲豹車當取景對象，嘉義當攝影棚」，聽到蔡英文也要到嘉義參訪時，更轟「她今天到廟裡拜拜是要懺悔？還是要許願盡快完成滯洪池？」

▲▼郭台銘南下嘉義，跟民眾面對面談經濟。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘戴上眼鏡，跟嘉義民眾面對面談經濟。（圖／記者賴君欣攝）

批蔡英文「政治100分經濟0分」

郭台銘聽到蔡英文選在同一日參訪嘉義，當場隔空喊話「請蔡英文總統去看看，南故宮裡面的蚊子有多大」，他痛批蔡英文只知道拚經濟，但「政治100分、經濟0分」。郭台銘批評，蔡英文沒有執行力，只會拋出空包彈、每年都來騙選票，他也舉自己的「南拓方案」為例，「先前我要簽個契約，我就到印度總理官邸、跟對方談了三個半小時的實體經濟發展跟外銷」，執行力大勝當前政府提的「南向政策」。

郭台銘表示，國民黨要團結，目前首要任務就是把不民主的「民主退步黨」、把「菜」拔掉，而既然他有心承擔，那麼最適合的「副手」人選會是誰？有媒體報導，曾和郭台銘兩度會面的王金平，成了最可能人選，對此，郭台銘表示，自己跟王金平是20多年兄弟，尊重關公精神「講義氣」，更以霹靂布袋戲人物比喻，「如果我是素還真的話，王金平就是一頁書」，對於兩人參選，是「兄弟登山、各自努力」。

▼ 郭台銘說跟王金平是20多年兄弟，「兄弟登山、各自努力」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 郭台銘王金平不約而同嘉義拜票。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

面對面談經濟  「不講空話」

郭台銘兩天在嘉義的參訪行程，除了拿刀切豬肉、彎腰綁肉粽、大嗑雞肉飯，更親自跑到派出所感謝員警幫忙維持交通，甚至在行程延誤時，當場「3鞠躬」向現場民眾道歉，展現「接地氣」的親民面，郭台銘在嘉義的最後一個公開行程，選擇和民眾坐下來「面對面談經濟」，傾聽居民提出的各種問題，「你可以看到一場一場的、他們的問題，我已經在整理。 我回家就開始在準備。」

郭台銘戴上眼鏡，邊聽邊做筆記，他說，走訪各地，就是為了瞭解各地的困境，「我絕對不會講空話、開空頭支票」。一如他宣布參選那一刻起，郭台銘的言語間，始終充滿自信、和實踐到底的決心。

▲▼郭台銘鞠躬道歉。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘身段軟，行程延誤後親自向民眾鞠躬道歉。（圖／記者賴君欣攝）

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