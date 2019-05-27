賴清德絕不脫黨參選　欽佩卓榮泰沒有站在多數中執委立場

▲前行政院長賴清德爭取總統黨內初選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德27日接受媒體訪問時強調，自己絕對不會脫黨參選，也不會採取法律行動；同時，他也表達對民進黨主席卓榮泰的欽佩，認為在面對27位中執委提案，有勇氣維護黨的制度，沒有站在多數中執委的立場。

賴清德受訪時表示，初選已經進行兩個多月，社會上已漸漸充滿焦慮，各種可能性都會拋出來；他已經再三強調過，出來參加黨內初選，不是為了個人，不希望黨在初選辦法已經公告，也進行兩個多月之後，又改選舉辦法，這對黨的傷害很大。

但是賴清德強調，即便發生更改選舉辦法的事情，他也不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。他認為，中執會在初選進行到一半，再去改規則，黨已經受到重傷，他不會再給黨一擊。

對於賴清德突襲黨中央後，有媒體爆料他在協調過程中情緒不穩。他受訪時說，協調會議結束後不到5分鐘，他就召開記者會，大家可以看記者會畫面，「我有情緒不穩嗎？」

另外有關29日的中執會，是否會強行通過更改選舉辦法？賴清德表示，他沒有放棄希望，民進黨30年來無條件得到民眾支持，因為堅持民主的價值跟進步的精神，現在的中執委過去都一起作戰，希望不要強行通過更改選舉辦法。

至於卓榮泰能否掌控？賴清德說，他對卓榮泰很欽佩，面對27位中執委提案修改選舉辦法，他有道德勇氣維護黨的制度，並沒有站在現場多數中執委的立場。