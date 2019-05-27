動員「軍系」挺郭董？　郝龍斌：我和韓國瑜目標始終如一

圖文／鏡週刊



國民黨總統初選各方角力，近日更傳出，黨中央提名協調5人小組內，有「大咖」動員軍系力挺鴻海集團董事長郭台銘。對此，5人小組成員、副主席郝龍斌今（27）日主動發出聲明，強調有人認為這是在影射他，但他要說「不可能」。

國民黨內近日傳出，有黃復興黨員私下不滿黨中央提名5人小組成員，有人表面上維持公正，但卻私下動員軍系挺郭董，引發黃復興黨員不滿，認為有失公正。

目前國民黨中央提名5人小組成員，包含副主席郝龍斌、祕書長兼副主席曾永權、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華及考紀會主委魏平政。其中，郝龍斌擁有軍系背景，遭外界認為這名「大咖」正是指他。

郝龍斌今日以「真正讓民進黨及柯文哲漁翁得利的是，是各種挑撥離間的陰謀論！」為題，主動發表一則聲明。

郝龍斌表示，首先，他不知道近期許多陰謀論放話有什麼目的，或對大選選情有什麼幫助，但如果針對是否動員軍系選邊站，「我要說『不可能』！」

郝龍斌強調，高雄市長韓國瑜和他，都是軍系子弟兵，韓也很清楚，黃復興的敵人始終是對外，絕不會對內，因此，兩人的目標始終如一，就是團結且一致和民進黨、台獨主張對抗。

郝龍斌也講，他和韓市長、郭董事長、朱市長、王院長都是好朋友，一直到現在，他也和大家都保持很多聯繫，包括韓市長。

郝龍斌提到，韓市長、郭董事長、朱立倫市長、王院長都是很優秀的人才，也是我們珍貴的同志和朋友，所以黨中央不會選邊站，因為「我們本來就是同一邊」。

對於傳聞，郝龍斌認為，有很多「局外人」的言論，他實在看不懂目的，各種陰謀論和放話，好像刻意操作國民黨和韓市長的對立和切割；當過份挑起支持者的情緒後，他預期會同時傷害國民黨和韓市長。

郝龍斌呼籲，2020是台灣關鍵的一場選戰，是讓民進黨繼續執政？還是從民進黨手中贏回政權，讓台灣更好？希望大家能好好想想，他希望現在不該制造陰謀論，讓國民黨繼續內耗內鬥，而讓民進黨和台北市長柯文哲得利。



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