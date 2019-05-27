贈票／幻•彩•影萬花筒特展　六月浪漫開展

App小組／綜合報導

▲「幻•彩•影 萬花筒特展」將在6月29日於華山盛大開展。（圖／主辦單位提供）

今年夏天最酷炫展覽「幻•彩•影 萬花筒特展」將於6月29日在華山1914文創園區華麗開展！快揪身邊最愛拍照的好友們搶先卡位，今年暑假最夢幻展覽，走過路過千萬不能錯過！現在只要下載ETtoday星光雲App參加活動，就有機會免費獲得萬花筒特展門票兩張！快約朋友一起搶抽門票，相約體驗一趟奇幻旅程。

「幻‧彩‧影 萬花筒特展」將小時候把玩在手中的萬花筒放大了！探索千奇百變的圖騰和璀璨繽紛的菱鏡世界，光與影的奇幻旅程缺你不可，九大全新展區將引爆新一波的打卡潮流。展場中有彷彿闖進巨大萬花筒中的「花夢之路」、浪漫度破表的櫻花及紫藤花林「幻鏡花園」、大自然中的萬花筒「天空之鏡」以及夢幻指數滿點的「璀璨鑽石屋」，讓你身歷其境成為展品的一部分，「鏡」情享受萬花筒多種樣貌。在「幻彩留聲機」展區中你可以選擇喜愛的黑膠唱片放在留聲機上，萬紫千紅的圖騰會隨著留聲機的喇叭投射於牆上，復古留聲機與絢麗的萬花筒，互相結合後奇妙視聽體驗就此展開。還有不能錯過的浮空投影互動科技，置身在「光影迷陣」裡揮動著雙手就能施展出奇幻絢麗特效，成為小小魔法師。絕美的展場空間，運用鏡子反射原理、光影藝術和數位科技，衝擊你我的視覺感官。

請繼續往下閱讀...

點我下載星光雲App抽門票囉

除了繽紛絢麗的展區外，主辦單位特別邀請由藝術家羅禾淋與其所帶領的台灣新銳藝術家團隊聯袂帶來最新作品，羅禾淋老師擅長程式設計，其作品經常運用光與影呈現，並於海內外許多知名美術館展出，為台灣注入不同的藝術觀點，每每引起各國媒體爭相報導。這次他帶領團隊將藝術、科學及創意融合互動技術，塑造巨型的動態空間，創作「震盪閃閃的幸福之光」、「希望跟隨–彩虹之光」和「大千世界-人群的微笑」三件作品，運用開放式空間讓觀眾自由參與作品中，憑藉作品實踐生活藝術。

展覽現場不僅要殺光大家手機的容量，主辦單位還要讓前來的民眾動手體驗DIY萬花筒的樂趣，現場將有老師指導教學，自由創作專屬萬花筒，把世界上獨一無二的萬花筒帶回家！快下載星光雲App搶抽「幻‧彩‧影 萬花筒特展」門票！



展覽資訊

名稱：幻•彩•影 萬花筒特展

日期：2019/6/29-2019/9/22

時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)

地點：華山1914文創園區東2AB館

▲展覽限定光學萬花筒，購買預售票可至展覽票亭兌換乙支。

▲以「花」為核心概念，『幻鏡花園』打造全鏡面六角鏡屋，浪漫奇想就此展開，讓自己迷失在這片一望無際的花海之中吧！

▲聯手台灣多媒體團隊創作全新三件藝術裝置，「震盪閃閃的幸福之光」為其作品之一。在動力機構的擺盪中，不同的色澤隨著環境而自然改變，感受人性的光輝更加地閃爍和耀眼。

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽萬花筒特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 5月27日至6月1日2359止。

◎得獎獎項： 萬花筒特展門票2張。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~