　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贈票／幻•彩•影萬花筒特展　六月浪漫開展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

App小組／綜合報導

▲萬花筒特展六月華山開展。（圖／主辦單位提供）

▲「幻•彩•影 萬花筒特展」將在6月29日於華山盛大開展。（圖／主辦單位提供）

今年夏天最酷炫展覽「幻•彩•影 萬花筒特展」將於6月29日在華山1914文創園區華麗開展！快揪身邊最愛拍照的好友們搶先卡位，今年暑假最夢幻展覽，走過路過千萬不能錯過！現在只要下載ETtoday星光雲App參加活動，就有機會免費獲得萬花筒特展門票兩張！快約朋友一起搶抽門票，相約體驗一趟奇幻旅程。

「幻‧彩‧影 萬花筒特展」將小時候把玩在手中的萬花筒放大了！探索千奇百變的圖騰和璀璨繽紛的菱鏡世界，光與影的奇幻旅程缺你不可，九大全新展區將引爆新一波的打卡潮流。展場中有彷彿闖進巨大萬花筒中的「花夢之路」、浪漫度破表的櫻花及紫藤花林「幻鏡花園」、大自然中的萬花筒「天空之鏡」以及夢幻指數滿點的「璀璨鑽石屋」，讓你身歷其境成為展品的一部分，「鏡」情享受萬花筒多種樣貌。在「幻彩留聲機」展區中你可以選擇喜愛的黑膠唱片放在留聲機上，萬紫千紅的圖騰會隨著留聲機的喇叭投射於牆上，復古留聲機與絢麗的萬花筒，互相結合後奇妙視聽體驗就此展開。還有不能錯過的浮空投影互動科技，置身在「光影迷陣」裡揮動著雙手就能施展出奇幻絢麗特效，成為小小魔法師。絕美的展場空間，運用鏡子反射原理、光影藝術和數位科技，衝擊你我的視覺感官。

請繼續往下閱讀...

點我下載星光雲App抽門票囉

除了繽紛絢麗的展區外，主辦單位特別邀請由藝術家羅禾淋與其所帶領的台灣新銳藝術家團隊聯袂帶來最新作品，羅禾淋老師擅長程式設計，其作品經常運用光與影呈現，並於海內外許多知名美術館展出，為台灣注入不同的藝術觀點，每每引起各國媒體爭相報導。這次他帶領團隊將藝術、科學及創意融合互動技術，塑造巨型的動態空間，創作「震盪閃閃的幸福之光」、「希望跟隨–彩虹之光」和「大千世界-人群的微笑」三件作品，運用開放式空間讓觀眾自由參與作品中，憑藉作品實踐生活藝術。

展覽現場不僅要殺光大家手機的容量，主辦單位還要讓前來的民眾動手體驗DIY萬花筒的樂趣，現場將有老師指導教學，自由創作專屬萬花筒，把世界上獨一無二的萬花筒帶回家！快下載星光雲App搶抽「幻‧彩‧影 萬花筒特展」門票！

展覽資訊
名稱：幻•彩•影 萬花筒特展
日期：2019/6/29-2019/9/22
時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)
地點：華山1914文創園區東2AB館

▲萬花筒特展六月華山開展。（圖／主辦單位提供）

▲展覽限定光學萬花筒，購買預售票可至展覽票亭兌換乙支。

▲萬花筒特展六月華山開展。（圖／主辦單位提供）

▲以「花」為核心概念，『幻鏡花園』打造全鏡面六角鏡屋，浪漫奇想就此展開，讓自己迷失在這片一望無際的花海之中吧！

▲萬花筒特展六月華山開展。（圖／主辦單位提供）

▲聯手台灣多媒體團隊創作全新三件藝術裝置，「震盪閃閃的幸福之光」為其作品之一。在動力機構的擺盪中，不同的色澤隨著環境而自然改變，感受人性的光輝更加地閃爍和耀眼。

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽萬花筒特展門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！
【贈票活動資訊】
◎活動時間： 5月27日至6月1日2359止。
◎得獎獎項： 萬花筒特展門票2張。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

ET快訊
《麻辣鮮師》男星取貨沒帶證件被拒　盧小嗆店員：大夜班那麼爛
Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！1年靠3副業翻
喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！早寫好18歲卡片萬人心碎
台中連環車禍！BMW大7連撞4車　駕駛命危搶救中

關鍵字：,,,萬花筒,萬花筒特展,華山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說　中性聲線網狂讚

影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

暑假衝一波！曼谷、東京單程1688元起　酷航5/28限時開搶

1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

新北400萬人口達標感恩回饋　電商加碼折價送好康

第十屆台灣小姐國服賽陳家珮奪第一　泳裝賽6月登場

10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」

半夜想吃鼎邊銼...孕妻急call求留　打烊沒人影！暖老闆「一看爆感動」秒懂

Live／萬安演習13:30登場　台北等7縣市陸海空管制違規最高罰15萬

「定時清槍」助防癌！性生活「不舉黑暗期」98歲老翁變活龍

百姓最後資金避風港遭掀　章定煊：將掀儲蓄險之亂　

午後暴雨台北市松山區列一級淹水警戒　全台五大水庫放水中

港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

葉秉桓唱完歌睜眼..沒人拍手！　驚覺搞僵氣氛：是唱不好？

Smart智富／從財報、4指標篩優質銀行股

吞下246包古柯鹼！男搭機抽搐心臟驟停亡　檢證實：服過量毒品喪命

微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

兌現投資高雄　郭台銘：地已買、郭韓會在排時間

【奧斯塔羅】發脾氣很正常，但你能夠控制自己的情緒嗎？

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別..

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：..

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天..

禮金兩人合包200元　他收8組..

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這..

算命預言她嫁國外　婆婆靠一張照..

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

醫師、律師同婚登記　父母祝福

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反..

鋒面接力後面滯留型 　周二晨全..

17縣市大雨特報防短時強降雨

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

更多熱門

相關新聞

免費抽萬花筒特展門票

「幻•彩•影 萬花筒特展」即將在6月29日至9月22日於華山盛大開展！想必大家的童年裡都曾出現「萬花筒」，今年暑假，全台首創以「萬花筒」為主題的全新沉浸式展覽就在華山文創園區！下載ETtoday新聞雲App，免費送你進場體驗如夢似幻的菱鏡世界，感受零死角炫麗光影！

野青眾闖華山引道開趴　6人輕判緩刑

華山安定天使站8歲了！　慶生感恩

顛覆玩具潮流　玩具解剖展華山登場

2019台灣文博會5大展區亮點搶先看

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子吧

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警「站錯位置」

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天結果揭

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面