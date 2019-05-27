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市售有機百百款　學會一招秒破解真假買起來才安心

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大賣場 。（圖／pixabay）

▲養生風氣當道，逛個大賣場，經常可以發現不少商品會標示「有機」，藉此吸引消費者購買。（圖／示意圖，pixabay）

消費中心／台北報導

養生風氣盛行，再加上安全飲食意識抬頭，逛一圈賣場或超市，經常可見有機商品出現在眼前，不論吃的、喝的、用的，標示「有機」的產品往往被認為安心保證，讓消費者用新台幣下架的機率也很高。以往想購買有機商品，必須特地到專門的有機商店或農夫市集尋找，但現在很多賣場通路重視起這股需求，不僅陸續推出優良的有機商品，還會特別舉辦有機主題週或設置安心專區，提供消費大眾更多又優惠的選擇，放心、便利採買。

許多人在選擇食品、飲用品時，「有機」成為了健康的首要挑選關鍵，最主要就是不想把殘留的農藥吃下肚，另一方面則是為了友善環境愛地球，但市售有機這麼多，產品打上有機就是真正的有機嗎？有機當然不是自己說了算，而是必須經過農委會認證的國內驗證機構審查通過才能標示，因此在購買時，想辨識有機產品是否核可 的話，認明包裝上的標章是選購基準，也是最聰明的作法。

▲桂格有機燕麥飲▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲產品包裝上的「有機」、「organic」等字樣不能使用，必須經過農委會認證的 國內驗證機構驗證審查通過，才能印上有機標章 。（圖／記者周書羽攝）

目前國內共有12家有機認證機構，是由農委會委託民間驗證機構執行，提出申請者，將通過一套嚴格的驗證程序，農藥殘留為必要檢驗項目， 以未檢出為合格，即使通過，每年至少執行一次追蹤查驗，而驗證證書效期為3年，之後需重新提出相關資料申請，才能延展驗證資格，不符規範則會取消。經過層層把關後，消費者除了可以在產品上看到有機標章，另外還能找到驗證機構名稱、有機驗證證書字號，這些資訊都代表著有機產品的身分證明。

對於進口有機農產品的認驗證管理，則是分為「輸入後未加工直接販售」及「輸入後再加工販售」兩種，先決條件是，皆必須經過我國認可的國際有機驗證機構驗證通過，輸入台灣時，需再經過農糧署的資料審核、抽驗把關，審查通過後，前者就能以有機名義上市販賣；後者則是可以進行加工生產，但國內加工需經由台灣有機驗證機構（如：慈心），從產品原料審查、加工製程、成品抽驗等重重確認，驗證通過後才可取得認證標章上架販售。

根據農委會公告「登錄外國有機農產品驗證機構一覽表」，目前所認可的外國有機農產品驗證機構，包括歐盟會員國（已公告16個會員國）以及美國、加拿大、紐西蘭、澳大利亞、瑞士、智利等經官方登錄業者。因此，例如有些人早餐喜歡來一瓶有機、無添加糖的健康燕麥飲，建議挑選原料取得澳洲有機NASAA驗證、產品通過台灣慈心有機農產品驗證作為選擇條件，可確保飲用品的有機品質。

桂格燕麥飲（圖／業者提供）

▲挑選市售有機產品時，認明標章是挑選時的基準。（圖／業者提供）

▲桂格有機燕麥飲▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲桂格有機燕麥飲強調有機、安全、無添加且飲用方便。（圖／記者周書羽攝）

小罐包裝、無需冷藏、打開即可享用的桂格燕麥飲，採用澳洲進口、有機天然農法耕作的有機燕麥粒，原料皆通過農殘373項安心檢驗，產品無添加糖 、無人工香料、色素、防腐劑，原料經澳洲有機NASAA驗證核可之外，生產製程亦通過台灣慈心有機農產品驗證，不論大人小孩都能安心飲用，享用穀物的自然香氣喝進營養。看準現代人對健康的重視以及精打細算的聰明消費，這次桂格參與了會員制大賣場的有機週，推出高CP值、多入裝規格，對於習慣喝燕麥飲的人，趁此時購入最划算，買一箱囤在家裡，每天一瓶隨時把健康帶著走，不論早餐或下午點心，一瓶剛剛好。

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關鍵字：養生,有機,桂格,燕麥飲

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