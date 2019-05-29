「有機農業促進」法將上路　盼明年友善耕作達1.5萬公頃成有機國家

▲農委會今天舉辦「有機農業促進法施行記者會-啟動台灣有機農業新紀元」 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「有機農業促進法」將從30日開始施行。根據農委會資料顯示，截止4月底，國內有機面積已達8957公頃，另有善耕作面積為3237公頃，合計1萬2194公頃，佔國內總耕地面積超過1.5%。農委會主委陳吉仲也說明，希望明年有機友善耕作可以達到1萬5000公頃。

為慶祝「有機農業促進法」施行，農委會29日舉辦「有機農業促進法施行記者會-啟動台灣有機農業新紀元」記者會，前行政院院長游錫堃、台大農業系前教授郭華仁都出席、並表示，希望台灣先從有機村開始發展，最終成為有機國家，共創台灣有機農業黃金新時代。

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▲我國首部有機農業專法「有機農業促進法」明天實施。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲指出，有機農業重視生態及友善環境，不使用化學肥料及農藥，可生產安全健康優質農產品，為了大幅增加有機及友善耕作推廣經費，近3年平均每年編力經費達10億元以上，除開辦有機及友善農地耕作對地補貼，提供有機及友善耕作農有每年每公頃3萬至8萬元補貼。

陳吉仲也說，現在學校午餐鼓勵吃有機菜，全面使用「四章一Q」國產食材，使用有機食材者可額外獲得每公斤41員或每人每餐3.5元的獎勵，在機蔬菜校午餐每周使用量為163公噸，現階段新北市、桃園市、花蓮縣、屏東縣、宜蘭縣每周至少一餐有機餐，未來會擴大推動其他縣市跟進，也讓軍隊團膳擴大採購。此外，未來國外有機產品要進口，要與我國簽訂有機同等性才能販售，但不前尚未有國家與台灣簽署。

▲有機農友運用有機農產品自製烘焙糕點。（圖／記者崔至雲攝）

