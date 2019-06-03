一瓶燕麥飲健康飽足少負擔　日常補充不怕熱量超標！

▲不少人的早餐會以燕麥搭配果物或是喝燕麥飲，做為一天的開始。（圖／Pixabay）

消費中心／台北報導

早上趕著出門怕遲到、中午忙著交簡報、晚上約了客戶要去應酬，上班族工作壓力大，每天被時間追著走，經常忙到三餐不穩定，甚至是沒空吃，等所有事處理告一段落才驚覺肚子餓了。事業要拚，身體也要顧，維持健康保持體力才能衝衝衝，而「早餐」可說是一整天的活力來源，吃得好、吃得營養，補足能量後，上班才有精神，雖然現在的早餐很多樣，許多人卻是選擇瓶裝的燕麥飲當作一天的開始，除了輕巧方便容易帶著走，喝完有飽足感之外，更重要的是健康清爽少負擔，不讓身體越吃越昏沉。

曾被《時代雜誌》選為超級食物的燕麥，有膳食纖維幫助消化、調節生理機能、有飽足感、可幫助調整飲食，讓一天的熱量來源更多元，而非僅攝取單一、或是過度精緻的澱粉。然而，許多人擔心燕麥和糙米、胚芽米等一樣都是屬於全榖雜糧類，食用太多的話，反而會攝取過多熱量。那麼，究竟該如何吃才好？

▲怕熱量破表？營養師建議選擇無糖、少添加物的產品。（圖／取自Pixabay）

燕麥類產品五花八門，營養師建議仔細看營養標示，選擇無糖、少添加物即可。市售除了常見需要沖泡的即食燕麥片，另外還有打開就能享用的燕麥飲，大多為不添加糖，對於在意飲食的人來說，可以輕鬆控制熱量，但因水解技術程度不同，有的喝起來口感香甜，事實上，那正是來自於穀物本身的味道，讓健康更少負擔，而像是吃全素、對於乳品或大豆蛋白不適應的人都很適合飲用。燕麥飲除了可以當作每日全穀雜糧類的來源之一，也能做為日常配餐飲料，另外，餐間小點心、下午茶或是宵夜嘴饞時，可以來一瓶止餓，對付想要大吃大喝的食慾。

▲桂格燕麥飲利用獨家水解技術製程，無添加糖，保留穀物自然香氣，喝起來口感濃醇。（圖／記者周書羽攝）

不同於一般燕麥要自行沖泡，或是加牛奶調配，桂格有機燕麥飲隨手開瓶即可喝，不僅口感濃醇，還能喝到穀物的自然香氣，由於成分單純，只有水、有機燕麥粉兩種，再加上採用的是澳洲進口、天然農法耕作的有機燕麥粒，原料皆通過農殘373項安心檢驗及澳洲有機NASAA驗證核可，生產製程則是通過台灣慈心有機農產品驗證，無添加糖、無人工香料、色素、防腐劑，是大人小孩都能安心的健康飲品。

對於習慣每天都要喝燕麥飲的人，桂格有機燕麥飲免沖泡加熱、無須冷藏好保存之外，300ML小罐包裝也好攜帶，尤其針對會員制大賣場的有機週特別推出高CP值、多入裝規格，一次囤一整箱，有了「健康小夥伴」在家中，想喝就拿一瓶，把健康帶著走，三餐、點心時間不用愁，輕鬆照顧全家大小的健康，即使出門在外也能攝取營養。