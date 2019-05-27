快訊／罵王世堅「垃圾」遭杯葛　柯文哲低頭：向議會表達道歉

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前偷罵市議員王世堅「垃圾」，市議會要求柯公開道歉，但他態度強硬不低頭，柯文哲27日赴議會進行專案報告，藍綠皆揚言要杯葛，不道歉就不讓他上台報告。對此，柯文哲向議會表達歉意，並開始進行專案報告。

柯文哲27日進行專案報告，包括台北市商圈振興計畫含東區、天母、艋舺龍山文創、中心新村等及電子支付與空屋稅政策、一校一冷氣及公共化學前教育政策、內科之心BOT案進度及交通改善與關渡次分區交通改善方案等。

國民黨議員陳重文率先提出權宜問題，他認為議會與市府淪為兩大幫派以暴制暴，希望市長在口頭報告之前，正式向議會道歉，議會是神聖的民主殿堂。

國民黨議員應曉薇表示，很多人說議員不能攻擊柯文哲，因為柯的網軍很多，有人說罵市長，市長會總是有方式轉移，另外，國民黨要恢復敬老金，柯文哲拿黨產開什麼玩笑，對於批評王世堅，如前議長吳碧珠所言，「你管好自己的嘴巴」，府會的關係很重要，「我們不會討厭你，但請你的網軍不要討厭我們。」

國民黨議員羅智強則建議，柯文哲可以學學鴻海董事長郭台銘的正向思考，郭台銘碰到王世堅，握著王世堅的手說，「請你以後多多罵我，因為你是扶龍王」，所以王世堅罵你你要開心一點，他也提醒柯文哲，只有監督者打被監督者的分數，希望市長調整一下心態。

對此，柯文哲回應，要跟議會表態道歉，上週已正式發函給議會，未遵守台北市議會議員質詢辦法第七條，市長對議員答覆不得超出質詢範圍規定，要表達歉意，基於相互尊重，議員跟官員詢答應以公平對等之問政方式待之，「羅智強議員講的是對的，我們要改進。」

▲柯文哲赴議會進行專案報告。（圖／翻攝柯文哲YouTube）