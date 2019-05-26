生父虐打4月男嬰送加護病房　北市家防中心啟動緊急安置

▲一名4個月大的男嬰全身多處瘀傷送往台北市榮民總醫院急救治療。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市傳出虐嬰案！一名父親虐打4個月大的男嬰，導致全身多處瘀傷，送往台北市榮民總醫院加護病房。對此，北市家防中心26日表示，因孩子狀況不明，而家屬說法有出入，已經啟動緊急安置，父母需經社工評估才能見孩子。

家防中心表示，在20日下午約3、4點接獲通報後，社工當天就立即處理，緊急安置72小時，目前將男嬰緊急安置在醫院，男嬰是清醒的、生命徵象穩定，主要傷勢為四肢有瘀青狀況，但並沒有外傳頭部嚴重受創情形，在加護病房持續進行觀察與治療。

家防中心表示，他們認定該男嬰有安全疑慮，因此啟動緊急安置72小時，並在72小時內通知父母、警方、法院等相關人，由社工代表市政府向法院遞狀，法院同意安置3個月，而安置的原因主要是因為孩子狀況不明，「跟家屬講的又不一樣，孩子只有4、5個月，又不會講話」，為了維護孩子安全，有需要介入調查更多。

家防中心指出，已經報請檢察官接觸，因為進行緊急安置，沒有經家防中心同意，任何人包括父母皆不能帶走小孩，至於加害人是誰，檢察官都還在調查，若父母想要見孩子，社工評估適合才會進行安排，可以在有社工的環境下見面。

社會局副局長黃清高表示，目前已有檢察官介入，因個資關係，不便透露男嬰家庭狀況以及男嬰送醫細節，會將男嬰安置照顧到復原之後，再處理家庭問題。