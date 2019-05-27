雲端最前線／2020總統起手式！韓國瑜6月展開北中南造勢抗郭？

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2020總統起手式！高雄市長韓國瑜日前表示將出席6月1號，在台北市凱達格蘭大道舉辦「決戰2020，贏回台灣」誓師大會，對此，引來不少批判和質疑聲。對此議題，《雲端最前線》22日邀請賴清德行動辦公室發言人李退之、桃園市議員王浩宇、資深媒體人黃創夏、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

高雄市長韓國瑜表示將會出席6月1日，在台北市凱達格蘭大道舉辦的「決戰2020．贏回台灣」誓師大會，引來不少批判和質疑聲，不過，韓國瑜也說明，許多對中華民國未來，和政治紛擾感到不安的民眾，希望能來做個報告。對此，高雄市不少市議員紛紛跳出來痛批韓國瑜已「無心市政」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

至於訪日的台北市長柯文哲，26日結束訪日行程，雖時間短，但把握核食議題、深入核災區考察，在成功創造聲量之餘也取得日本方的信任，外界更解讀是否為2020總統大選舖路？除此之外，面對日本眾議員詢問是否「選總統」？柯文哲幕僚透露，柯文哲重提了德川家康、織田信長等日本歷史名將做比喻，把台灣那套「等天亮下雨」、「等杜鵑啼」等搬到日本。

另外，民進黨22日針對總統初選召開中執會，仍舊沒有共識，黨主席卓榮泰宣布29日再召開中執會繼續協調；不過外傳假使中執會仍未果，將在全代會用徵召方式產生人選？對此，總統蔡英文陣營26日表示，「有信心認為中執會應該可以順利進行」，完成各事項決議。對此議題，《雲端最前線》22日邀請賴清德行動辦公室發言人李退之、桃園市議員王浩宇、資深媒體人黃創夏、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。