嗆人還拼錯！川普不怕「小武器」堅信金正恩　爽看拜登被罵低智商

▲ 川普25日飛抵日本。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國總統川普25日展開訪日行程,受到日方的最高規格禮遇,今(26)早還和首相安倍晉三一起打高爾夫球,相當愜意。但在享樂之餘,他還在推特上發文開嗆,宣稱自己完全不怕北韓月初發射的武器,同時揶揄了2020年可能與他競爭總統的民主黨前副總統拜登(Joe Biden),卻不慎拼錯他的名字,趕緊刪文重發。

川普稍早在推特上發文表示,「北韓發射了一些小武器(small weapons),讓我國和其他人民感到不安,但我沒有。我相信金委員長會信守他對我的承諾;當他批評『沼澤人拜登』低智商的時候,我還笑了出來。也許這是他給我的信號?」

拜登正角逐民主黨總統候選人,18日在費城出席競選活動時表示,「我們是擁護金正恩、普丁這類獨裁者及暴君的國家嗎?」激怒平壤當局。北韓官媒《朝中社》22日便痛批,拜登是個「沒有基本素質的笨蛋」、「他脫口而出的只是個低能兒的謬論,連當人的基本素養都沒有,遑論是個政治人物」。

▲▼ 川普拼錯拜登的名字,趕緊更正重發。(圖/翻攝自推特/@HawaiiDelilah)

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?