嗆人還拼錯！川普不怕「小武器」堅信金正恩　爽看拜登被罵低智商

▲ 川普25日飛抵日本。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普25日展開訪日行程，受到日方的最高規格禮遇，今（26）早還和首相安倍晉三一起打高爾夫球，相當愜意。但在享樂之餘，他還在推特上發文開嗆，宣稱自己完全不怕北韓月初發射的武器，同時揶揄了2020年可能與他競爭總統的民主黨前副總統拜登（Joe Biden），卻不慎拼錯他的名字，趕緊刪文重發。

川普稍早在推特上發文表示，「北韓發射了一些小武器（small weapons），讓我國和其他人民感到不安，但我沒有。我相信金委員長會信守他對我的承諾；當他批評『沼澤人拜登』低智商的時候，我還笑了出來。也許這是他給我的信號？」

拜登正角逐民主黨總統候選人，18日在費城出席競選活動時表示，「我們是擁護金正恩、普丁這類獨裁者及暴君的國家嗎？」激怒平壤當局。北韓官媒《朝中社》22日便痛批，拜登是個「沒有基本素質的笨蛋」、「他脫口而出的只是個低能兒的謬論，連當人的基本素養都沒有，遑論是個政治人物」。

▲▼ 川普拼錯拜登的名字，趕緊更正重發。（圖／翻攝自推特／@HawaiiDelilah）

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月26日

北韓大罵拜登顯然大大取悅川普，但他稍早發布這則推文時，一開始還將拜登的名字拼錯（Joe Bidan），儘管很快就刪文重發，還是被眾多網友截圖存證。

另一方面，川普在北韓試射後的第一時間宣稱對此「不滿意」，隨後卻又轉為輕描淡寫。相較之下，有「鷹派中的鷹派」之稱的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）比他強硬得多，25日在明確譴責平壤當局，「這毫無疑問是違反安理會決議的。我想首相（安倍）和總統（川普）將討論如何維護安理會決議的完整性。」