安排川普成「令和」首位貴賓　CNN：對日本最重要的是「美國總統」

▲安倍晉三精心安排川普訪日行程。（圖／路透）
記者張方瑀／編譯
美國總統川普（Donald Trump）的訪日行程在26日揭開序幕，一早他先與首相安倍晉三一起打高爾夫球，開心之餘他也發了一條推特寫道，「北韓發射了一些小武器（small weapons），讓我國和其他人民感到不安，但我沒有。」外媒認為，這凸顯出美日雙方對國防安全仍存有分歧，再多的「友好」互動也無法及時產生效果。
North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月26日
本月初，北韓在一周內兩次試射不明飛行物體，日本定調北韓試射的飛行物體為「短程彈道飛彈」，防衛省與外務省皆發出聲明強調，這樣的行為違反了聯合國安理會的決議。白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）也同意日本對北韓的譴責，並公開表示，「我想首相（安倍）和總統（川普）將討論如何維護安理會決議的完整性。」不過，相較於態度強硬的波頓，CNN認為，川普更想與北韓保持友好的關係。
今年二月川金會過後，日本政府開始擔心美國與北韓日漸親密的關係，因為對日本來說，北韓試射導彈所造成的威脅，遠比美國本土還要大得多，若美國不能有效阻止北韓，那麼承受巨大風險的就是日本。安倍晉三不斷在各種外交場合試圖對川普施加壓力，例如要求川普在川金會期間項金正恩詢問，關於數十年前遭北韓綁架的日本公民一事。
▲美日在東北亞的國防安全問題上仍有分歧。（圖／路透）
本次川普為其4天的訪問，更是日本政府的精心安排，希望讓川普成為「令和時代」第一位正式訪問的外賓，凸顯美日友好。CNN形容，安倍政府替全球政權樹立了典範，「沒有一個領導人可以像安倍晉三一樣，履行身為領導的使命，試圖透過奉承的模式，試圖在一個無法預測的總統身上，取得兩國關係的進展。」
令和初の国賓としてお迎えしたトランプ大統領と千葉でゴルフです。新しい令和の時代も日米同盟をさらに揺るぎないものとしていきたいと考えています。 pic.twitter.com/8ol8790xWY— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 2019年5月26日
對於安倍政府來說，如此「拉攏」川普固然招來許多國內的批評，不過就算川普再怎麼不受歡迎，據調查指出，多數日本民眾還是認為須將鞏固美日關係放在首位，不論在位者是誰。華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）日本事務負責人格林（Michael Green）指出，這次的訪問與其說是維護兩國元首的私人關係，不如說是基於安全與經濟考量的跨太平洋聯盟，「就日本外交考量來看，誰是總統不重要，重要的是『美國總統』。」
▼對日本來說重要的是美國總統，而非誰是美國總統。（圖／路透社）