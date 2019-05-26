沒老闆樣！川普與40日企高層餐敘　裝看不到豐田社長：你在哪？

▲ 川普在人群中尋找豐田汽車社長。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）25日飛抵日本，晚間與40名商界領袖餐敘，包括不久前才公開譴責他的豐田汽車（Toyota Motor Corp.）社長豐田章男（Akio Toyoda）。川普因此在餐會上點名要找豐田、作勢張望，待看見豐田後便嘲諷他，「一點都不像大老闆！」

川普月初發表聲明指出，進口汽車及零件正威脅美國汽車業及國家安全，點名日本及歐盟並預告將提高關稅。豐田隨後公開譴責此說法並表示，這份聲明等於向豐田表達「不歡迎你們在美國投資」的訊息。

25日的餐敘在美國駐東京大使官邸舉行，川普在晚宴開始前發表談話時，伸出一隻手放在額頭上、做出四處張望的姿勢，在台下賓客中尋找豐田，一面問道，「豐田在哪裡？」當人們在人群中指出豐田後，川普便說道，「一點都不像個老闆，我還以為剛剛那個是你呢！」

除擔任豐田汽車執行董事、社長及首席執行官，豐田章男也是日本汽車工業協會（JAMA）主席。當晚受邀參加晚宴的其他汽車製造商高層則包括日產汽車（Nissan Motor Co.）、本田汽車（Honda Motor Co.）、馬自達汽車（Mazda Motor Corp.）及速霸陸（Subaru Corp.）等。

另一方面，川普發表談話時提到，「正如你們所知，美國和日本正在努力商議一項雙邊貿易協定，將使兩國都受益。我想說的是，日本多年來一直占了很大的便宜，但也沒關係，也許這就是你們這麽喜歡我們的原因。而這個狀況會變得更公平一些，我認為我們會這麽做。我們希望很快可以有幾項進一步的聲明，未來幾個月內則會有一些比較重大的聲明。」