韓國瑜網路聲量「正→負」　關鍵是發表「五點聲明」





▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，網路聲量超高的高雄市長韓國瑜，一直被視為是國民黨最強人選；然而他的網路聲量卻在今年3月中開始，從正面評價轉為負面評價居多，而其中正轉負的最大關鍵字，就是韓國瑜在4月23日發布的「五點聲明」。

根據Quickseek輿情大數據，韓國瑜的網路聲量在今年3月中開始，在網路上的討論度幾乎都是負面大於正面，特別是4月20日的「國軍太監說」，讓網路負評大幅增加；接著4月23日發布的「五點聲明」，則成了「由正轉負」的最大關鍵。此外，高雄市議員黃捷質詢韓國瑜，也使韓國瑜的負面評價大量增加。

數據顯示，韓國瑜跳針回應黃捷的「高雄發大財」，偏藍支持者對於此討論的機率越來越小，但是偏綠支持者討論「發大財」的機率卻越來越高，且帶有酸人、嘲諷的意味，讓「發大財」從正向成了負面詞彙。

關於讓韓國瑜由正轉負的關鍵「五點聲明」，其實就是韓國瑜在4月23日針對2020國民黨總統初選的回應。韓國瑜在「五點聲明」中提到，「我無法參加現行制度的初選」，使外界認為他想被徵召，在當時引爆熱烈討論。

韓國瑜4月24日的5點聲明：

1、首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2、在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3、對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4、長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

5、我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。