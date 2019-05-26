上百個孩子的監護人　朱立倫回桃園獲頒「終身奶爸」獎

▲朱立倫參加懷德風箏緣地育幼院院慶活動，獲頒「終身奶爸」獎。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

12年前來動土，今日參加院慶獲頒「終身奶爸」獎。新北市前市長朱立倫26日回到桃園故鄉，參加大園區懷德風箏緣地育幼院10年院慶活動指出，他陸續出任桃園縣長、新北市長，是上百個孩子的監護人，「懷德」的孩子就像是他的孩子，能擔任孩子的終身奶爸，是有意義的重責。

朱立倫在接受媒體訪問時也提到，接下來還會持續行腳全台各地，包括日內將前往台南，近期還會到高雄、屏東，以及離島的金門，他會繼續努力加油，讓自己成為最強候選人。對於媒體關心韓國瑜市長將會在6月1日上凱道造勢，朱立倫也幫韓市長加油，強調國民黨要讓全民更好，才能不負台灣人民所託，贏得2020勝選。

▲朱立倫參加懷德風箏緣地育幼院院慶活動。（圖／朱立倫辦公室提供）

懷德風箏緣地育幼院位於大園區沙崙里一帶，於2007年動土興建，2009年落成，長期收容弱勢孩子。26日大園區體育會主辦，桃園區漁會承辦國人最喜愛的「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」路跑活動，亦結合該院10週年院慶，吸引1200多人參加，朱立倫應邀前往出席院慶。

朱立倫於接受院方頒發的「終身奶爸」獎時，覺得十分有意義，也感謝社會大眾對育幼院的支持，更希望各界愛心源源不斷，讓育幼兒的孩子平安健康長大。