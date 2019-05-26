韓國瑜10萬人誓師　王金平：他辦他的、金平之友會每天都在成立

▲前立法院長王金平表示，王金平之友會每天都在成立，自己都按照規劃走 。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

國民黨總統初選激戰！藍營將於7月決定總統參選人，高雄市長韓國瑜網路後援會將於6月1日在總統府前凱道舉行首場造勢活動，預計超過10萬人參與，韓也確定出席；對此，同在爭取國民黨總統提名的前立法院長王金平表示，「他辦他的、給予祝福。」，王也指出，「王金平之友會每天都在成立」，可謂遍地開花，自己都按照規劃在走。

▲▼王金平熱情的與師大校友握手，合影時更比出手指愛心。



王金平26日到台中參加「我是師大人2019中部大匯聚」，媒體提問，韓國瑜將在6月1日在台北舉辦誓師大會，王回應「他辦他的、我們祝福他」，媒體再問王是否也會在全省各地舉辦造勢？王說，「辦得太多了」，過幾天在高雄、南投及雲林都有多場王金平之友會要成立，過去也在台東、花蓮及宜蘭等地舉辦，各種形式的之友會都在成立，按規劃在走。

今天也是王參與第4場師大校友會師，王表示，「台師大校友都很團結，大家都期待有一位師大校友能帶領國家往前發展，更藉有這個機會顯示團結氣氛，相當開心。」

王在致詞時也指出，自己在立法院有17年院長經驗、6年副院長經驗，相信自己有足夠能力替國家解決幾項重大困境，第一、國內充滿對立衝突，要如何團結國內，不要「藍的上台綠的打、綠的上台藍的打」，最終只會把國家競爭力降低；第二、兩岸和平，以自己提出的各種理念，來穩定未來兩岸和平，他有自信一定能達成，這樣台灣才能真正的解決困境、繁榮發展，台灣經濟自然能起飛。