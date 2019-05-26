爆國民黨有「黑韓隊」　孫大千：默契好到沒去打NBA太可惜！





▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

前立委孫大千24日在臉書上點出對高雄市長韓國瑜「江湖仇殺」的四種人，分別是綠營人士、因為誤會而決裂的朋友、不是同根生的評論家，以及最令人失望的同根同源藍軍人士。他26日再提到，藍營內部有「黑韓隊」，且「沒有去打NBA的季後賽，真的實在太可惜了」。

孫大千26日在臉書上表示，「黑韓隊」的先發球員默契十足、配合無間，一個助攻傳球過來，另一個就空中接力，準備灌籃得分，動作殺氣十足，可惜誇張不實，所以總是被打臉蓋火鍋。同時，在「黑韓隊」球團重薪招聘之下，指導教練也是個個殺紅了眼，不管是打手、撞人、架拐子，各種犯規賤招紛紛出籠。

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

孫大千說，只是這明明應該是一場友誼賽，為什麼要打成一場生死鬥呢？把韓國瑜打成傷兵退賽，將來又要如何共同組成國家隊為國爭光呢？「還好，觀眾的眼睛是雪亮的，誰才能真正帶給球迷最後的希望，最終的勝利，大家心中自有一把衡量的尺」。

其實孫大千曾在24日時提到，有四大掛的人馬精銳盡出、招招致命，第一種是「綠營人士」，因為彼此立場不同，各有主張，就算是自由開火，也是理所當然。

孫大千表示，第二是因為誤會而決裂的朋友，既然曾經是老朋友，韓國瑜應該要盡全力化解，不到最後關頭，決不輕言放棄。第三，不是同根生的評論家：只要批判標準一致，韓國瑜也只能完全尊重。

第四是「同根同源的藍軍人士」，孫大千提到，這種人明明自己心目中有支持對象，又不敢公開表態，裝得一副大公無私的樣子，拼命的卡韓黑韓。「其中，第四掛人馬最令人失望，既不會以大局為重，又專幹損人不利己的事，國民黨過去不就是被這些人搞垮的嗎？」