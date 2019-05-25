影／1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

記者崔至雲／台北報導

台灣伴侶權益推動聯盟今（25日）晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌，開場前超過1600人一起舉杯慶祝，高喊「還我紅包錢」，晚會一開始由歌手艾怡良負責獻唱，台下群眾揮舞著彩虹旗，高舉「婚姻平權」玻璃杯，現場氣氛嗨爆。





▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

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同運指標人物祁家威在婚宴前也現身會場，不少人搶著跟他擁抱、合影，另外，民進黨立委尤美女、余宛如、時代力量高雄市議員黃婕、北市議員林穎孟等人都在宴席間。

▲王小棣對20對同志新人證婚。（圖／記者李毓康攝）

「同婚宴」安排20對新人進行證婚儀式，並由導演王小棣證婚。王小棣說，今天來到這裡以後，才知道自己為什麼來，因為在這裡的每一位「不為別的事情，只為了擁抱對方，只為了自己的愛情」，這件事也是她覺得人生中最重要的事情。「每個人都是獨一無二的，真的是太棒了，今天不只是我的見證而已，站在這裡後面有總統府，整個社會、國家都藉著喜氣讓我們的社會越來越好」。

▲525凱道同婚宴上的菜色，都是由志工媽媽們所精心準備的，其中這道為同婚大四喜。（圖／記者李毓康攝）



這次160桌中，也有3桌由台灣跨國同婚平權聯盟包下，他們認為，「幸福不分異同、婚姻不分國籍」，雖然台灣成為亞洲第一個通過同婚的國家，但是對於我們這些另一半是跨國同性伴侶的台灣人，如果還不能夠跟大家一樣同樣享有婚姻權益的保障，沒辦法可以在5月24日開開心心去辦理結婚登記，卻可能是美中不足。

台灣跨國同婚平權聯盟呼籲，希望有關行政機關和司法院，能接力一起完成相關行政配套，讓幸福除了能不分異同，婚姻團聚也能不分國籍、一同保障。

今天受王小棣證婚的20對新人中，Janet與Choya開心表示，自己真的很開心，雖然她們還沒有登記，但是已經被這樣的氣氛感動了，她們也已挑好日子，6月6日將會登記結婚，但也希望未來同志專法能往民法邁進，走向一種真正的平等。

▲新人Janet與Choya。（圖／記者李毓康攝）

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