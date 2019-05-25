同婚法制化不是終點！　伴侶盟：收養子女、跨國同婚是接下來努力目標

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣伴侶權益推動聯盟今（25日）在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌。伴侶盟創辦人許秀雯會前接受媒體訪問表示，2013年就曾在凱道首次舉辦「九七伴桌」，這次法案通過，再次邀請民眾重回凱道。但她也強調，同婚法制化不是終點，還有一些未竟之事，將成為接下來努力的目標。

許秀雯指出，《司法院釋字第748號解釋施行法》允許同性婚姻當事人可以繼親收養他方「親生子女」，但卻不允許同性婚姻當事人共同收養，「政府似乎是在政治壓力底下做了讓步」，雖堪認已回應許多已生育子女的同志家庭的需求，但限制共同收養以及繼親收養僅限他方親生子女，保障未臻完足。

請繼續往下閱讀...

▲伴侶盟創辦人許秀雯 。（圖／記者林銘翰攝）

針對跨國的同性婚姻相關的法令、行政措施，許秀雯說明，這次的專法提到，若要跨國婚姻成立，必須雙方當事人的國家法律均認同同性婚姻，該婚姻才成立，但許多跨國同性伴侶們也殷切的期待能來台登記結婚，與所愛成家，但若外國一方同性伴侶之本國法尚未允許同婚，依我國《涉外民事法律適用法》第46條規定，則台灣公民與該外國同性伴侶恐仍無法在我國成立同性婚姻關係。由於該施行法並未納入相關配套規定，因此伴侶盟希望未來政府能衡酌修改《涉外民事法律適用法》或提出配套措施。

另外，許秀雯也提到，未來還是希望專法可以回歸到民法符合憲法精神，「我們認為此專法是一個階段性的成果。但顯然地，隔離仍然不是一種真正的平等，我們還是希望我們的民法像我們的憲法精神一樣，把每個人都擁抱在懷裡，所以我們還是希望有一天這個同婚專法還是回歸到民法，既然都是婚姻，那就是用民法來規範就好了。不管你的性傾向、性別認同是什麼」。

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

最後也有媒體關心，這次「同婚宴」將端上桌的佳餚為何，許秀雯笑著表示，一定是大家滿意的菜色，也都是有代表喜氣的餐點，包括「金豬獻祥筍飄香」、「福壽雙全佛跳牆」、「同婚大四喜」、「包金包銀喜結婚」等等，希望每位來參與活動的朋友都能感受這樣的氣氛。

▲同婚宴菜單 。（圖／伴侶盟提供）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）

▲525凱道「同婚宴」席開160桌。（圖／記者李毓康攝）