打造美日防線！　東芝暫停發貨華為　稱：交易量不影響業績

▲東芝TOSHIBA。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

繼芯片巨頭ARM宣佈停止與華為合作後，日本東芝（Toshiba Corporation）23日也宣布暫停對華為公司的出貨，以檢查「在中國生產的產品」是否安裝了美國零件、是否交付給華為公司。東芝公司發言人表示，這些商品的交易量不高，不會影響到業績。

《日經新聞》報導，雖然東芝尚未說明暫停發貨的是哪些產品，不過暫停出貨的是東芝旗下的電子零件公司Toshiba Device & Storage。對此，東芝公司發言人表示，這些貨品「交易金額很小，不會影響到業績」。

對於美國政府禁令產生的問題，東芝機械公司董事長飯村幸生說明，這項禁令出現後，已對5G通訊系統供應鏈的設備投資產生很大的影響，「美中對抗愈來愈激烈，未來會變得更加嚴峻。」

▼華為。（圖／路透）



東芝屬於日本八大旗艦電機製造商之一，曾在2015年爆發涉案金額高達16億美元的會計造假案，導致現在面臨除牌及破產的危機。

《路透》指出，日本松下電器產業公司（Panasonic）23日在一份聲明中表示，目前已指示雇員停止與華為及相關企業的交易，以回應美國政府對華為的禁令；不過，消息出現後，松下集團在大陸的官網立刻發出聲明，否認「斷供」傳言。