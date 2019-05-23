嗆美國「長臂管轄」　中國商務部：想繼續談就拿出誠意

▲大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／取自中國商務部網站）

大陸中心／綜合報導

針對美國近期頻頻打壓中國企業，大陸商務部新聞發言人高峰23日稱，近期美方使用「 長臂管轄」措施打壓中國企業，中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益，有信心、有能力保護中國企業的合法權益。他同時喊話，「如果美方想要繼續談，就應該拿出誠意。

記者會上有外媒提問，先前劉鶴赴美「終極談判」未果，中方對重啟談判是否還有興趣？高峰回應，近日美方單方面不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，致使中美經貿磋商嚴重受挫。他說，「如果美方想要繼續談，就應該拿出誠意，糾正錯誤做法，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才有可能繼續，合作有原則，談判有底線，中方在重大原則性問題上決不讓步。」

此外，針對美國國務院國際安全與防擴散局宣佈對13個大陸企業及個人實施制裁，他表示，中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對中國企業進行所謂的「長臂管轄」，敦促美方停止錯誤錯法造成兩國經貿關係進一步衝擊，不然「中方將採取必要措施堅決維護中國企業合法權益」。

另外，不少美國企業也開始回應政府對華為的「封殺圍堵」，高峰指出，憑空打壓中國企業會對美國企業和消費者造成損害，也會使各國企業對美營商環境失去信心，「對打壓最好的回應就是中國企業繼續發展壯大，中國政府將為企業營造穩定公平可預期的營商環境，中國政府有信心、有能力保護中國企業的合法權益。」