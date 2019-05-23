美延長陸籍員工審批至8個月　衝擊英特爾、高通

▲美國延長大陸雇員工作審批衝擊科技巨頭（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

外媒報導，業內人士稱美國已大幅放緩對半導體公司雇用中國籍員工擔任高級工程職位的審批，批准從數周到現在要耗時6到8個月。因中國籍員工從事這類技術職缺在非美國籍員工中占比大，此舉已衝擊到英特爾（Intel Corporation）、高通（Qualcomm）等巨頭公司的數百個工作職缺。

據美國《華爾街日報》網站22日報導，上述人士稱，此舉始於去年，已阻礙了英特爾、高通和格羅方德（GLOBALFOUNDRIES）等半導體企業在美國雇用中國籍員工，將影響現有員工調任關鍵項目的能力。

報導認為，這一變化影響重大，因為美國高科技企業中研發和技術職位的一大部分都是由中國籍員工佔據，國內人才較少。雇用審批的放緩還表明，美國公司應對政府對中方科技立場將面臨兩難處境。這項改變雖然可以起到防止尖端技術洩露到中國，但也會妨礙企業的技術和產品研發。

據《新加坡南洋視界網站》報導，根據規定，美國公司在雇用來自中國、伊朗、俄羅斯等國的外籍員工從事一系列敏感科技工作前，必須獲得許可。熟悉流程的人士透露，批准這類許可通常只需數周，而現在則要耗時6到8個月。

中美貿易談判陷入僵局，此前美方對2000億美元中國商品加增關稅，隨後將華為與70家子公司列入「實體清單」，不久後封殺中國科技企業大疆、海康威視等。現在，延緩核准中國籍雇員，可能使貿易磋商再添難題。