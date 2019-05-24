「泰源事件」真相解密　施明德籲文化部籌畫紀念儀式

▲施明德向王美玉握手致謝。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，王美玉表示，泰源事件為一宣揚台獨理念之行動，參與者計畫奪取監獄警衛連槍械，因此將其定位為一台灣獨立革命運動。當年於獄中服刑的前民進黨主席施明德會後激動落淚表示，「是他們讓我多活了半個世紀，我一直記得他們的身影......」，也呼籲文化部應立刻成立一個專案小組，還給烈士們一個光榮的喪禮。

監察委員王美玉24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，王美玉表示，因施明德日前向監察院陳情指泰源事件將屆50年卻仍真相未明，因此她展開調查，希望藉由還原歷史真相，讓政府勇敢面對歷史真相，將歷史真相解密，施明德與夫人陳嘉君亦出席旁聽。

王美玉指出，泰源事件是發生在民國59年，關押政治犯的台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取泰源監獄警衛連槍械、釋放監犯、進佔台東、宣揚臺灣獨立理念之反政府行動，當時刺殺警衛連班長起事失敗被補後，除鄭正成外其餘5人均被判死刑，其中江炳興、陳良遺書因被認為有暗示臺獨與壯烈之意而被扣留，不寄還給家屬。

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

施明德表示，他第一次陳情是在民進黨執政的時候，結果沒有任何下落，幾年前又向前促轉會主委黃煌雄提案，最後也被敷衍了事一番，什麼結論都沒有。他說，今天主要是來向王美玉表示謝意，針對泰源事件的事情進行追究，終於得到了一些結論，心裡很高興。

講到激動之處，施明德落淚表示「轉眼已經49年了，是他們讓我多活了半個世紀……我一直記得他們的身影，出獄後我不敢忘記共同的使命、立即再投入反抗運動中，接著就因美麗島事件再度面對死刑的審判。明年就是他們成仁50周年了，但願國家不分藍綠，都能向勇於奉獻生命、追求自由人權和台灣主權的烈士舉行應有的榮耀儀式。」

曾於美麗島事件遭審判的他也說，其實無論是華獨還是台獨，都是不承認隸屬於中華人民共和國的統治，「今天要共同面對的只有一個，想剝奪掉中華民國獨立跟台灣獨立的政權、對岸，我們希望民主的方式可以永續下去」。施明德接著說「藍跟綠只是政黨的標誌，血才是國魂的顏色」，泰源事件的受刑人用血統治了一個國魂，明年就是他們成仁50周年，呼籲文化部應立刻成立一個專案小組，替他們辦一個光榮的喪禮，以表示和解與「吃果子拜樹頭」的榮耀儀式。