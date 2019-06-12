亞泥案耕作權塗銷疑點重重　監院糾正原民會等3單位

▲監察委員瓦歷斯．貝林。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

亞泥案去年3月展開首次三方會談，達成「居住安全」、「真相調查」等兩項工作共6項共識，不過監察委員瓦歷斯．貝林、高涌誠12日召開記者會，直指政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，提案糾正原住民族委員會、花蓮縣政府及秀林鄉公所。

亞泥案於去年3月25日展開首次三方會談，經過4小時討論，達成「居住安全」、「真相調查」等兩項工作共6項共識，包括經濟部和亞泥公司共同出資完成監測安全評估，並充分讓部落參與。

瓦歷斯．貝林表示，原住民保留地制度旨在保障原住民生計，主管機關於變更其土地使用前，應依相關規定嚴格把關，以確保原住民應有權益，但當初亞洲水泥公司申請租用富世、秀林段山地保留地土地使用，召開第1次協調會時，政府代表僅強調將保留地租予亞泥公司採礦，可促進地方經濟發展、增加當地工作機會，卻未告知原住民於塗銷耕作權後，將喪失繼續耕作及未來取得土地所有權之權利，不僅對原住民生存權與財產權有重大影響，更喪失政府保障原住民生計之立場。

瓦歷斯．貝林指出，本案尚有57筆土地設有耕作權，與亞泥公司承租權產生競合，卻因未能提出繼續經營事實，致耕作權人遲遲無法通過審核取得土地所有權。此外，「山坡地保育利用條例」第37條已刪除5年繼續經營期間取得土地所有權之限制，原住民族委員會允應基於「協助原住民取得應有土地權利之義務」，幫助本案未塗銷之耕作權者無償取得所有權。

瓦歷斯．貝林說，以往原住民土地經常遭到各種形式的掠奪，對原住民族既有權利侵害甚劇，以本案為例，不僅無法證明協調會參與者全體同意之意思表示，更出現來源不明、筆跡相同、疑似偽造之塗銷文件，顯示耕作權塗銷過程疑點重重。他說，有鑑於我國原住民保留地制度為國家與原住民之特別信託關係，行政院應督同所屬，為原住民族之利益使用、管理原住民保留地，並加速釐清本案相關疑義，基於歷史正義與轉型正義，協助被塗銷耕作權者爭取應有之土地權利。

▼監察委員瓦歷斯．貝林。（圖／記者林銘翰攝）

