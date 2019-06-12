亞泥案遭監院糾正　原民會：近期內公布調查報告

▲原民會主委夷將．拔路兒。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院12日上午召開記者會，直指政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，提案糾正原住民族委員會、花蓮縣政府及秀林鄉公所。對此，原民會12日下午表示，行政院已於107年6月成立亞洲水泥公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組，目前由專家學者進行調查作業中，將於近期內公布調查報告。

亞泥案去年3月展開首次三方會談，達成「居住安全」、「真相調查」等兩項工作共6項共識，不過監察委員瓦歷斯．貝林、高涌誠12日召開記者會，直指政府辦理亞泥租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重，提案糾正原住民族委員會、花蓮縣政府及秀林鄉公所。

原民會表示，有關監察院糾正政府辦理亞洲水泥公司租用花蓮縣秀林鄉礦區原住民保留地過程，未善盡保障原住民生計之職責，且塗銷耕作權過程疑點重重一事，行政院為調查亞洲水泥公司租用土地之背景、範圍、程序及相關爭議，已於107年6月成立亞洲水泥公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組，目前由專家學者進行調查作業中，將於近期內公布調查報告。

原民會指出，亞洲水泥公司爭議案件發生於民國63年間，當時原住民保留地之主管機關為臺灣省政府民政廳，執行機關為花蓮縣秀林鄉公所。其間歷經訴願、行政訴訟、民事訴訟及監察院進行調查，法律關係錯綜複雜，故行政院特別成立真相調查小組專案處理。專家學者所調查研析資料皆會經調查小組審閱討論，屆時將釐清相關真相，並研擬後續處理方案。

原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang‧Parod表示，待調查報告公布，原民會將依法督同花蓮縣政府及秀林鄉公所研提處理方案，並辦理後續行政作業，以落實原住民族歷史正義及轉型正義，保障原住民族土地權益。