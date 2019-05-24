尤達、綠巨人浩克…蔡英文IG辦「大頭貼投票」　最後換這張！





▲蔡英文換大頭貼。（圖／翻攝自蔡英文IG）

政治中心／綜合報導

人氣插畫家A RAY於23日上傳「不要玩總統」相簿，有他跟總統蔡英文一系列的對話節圖，還把總統畫成星際大戰裡的尤達大師、綠巨人浩克，引發網友熱烈討論。總統蔡英文23日晚上在IG詢問大家「大頭貼換哪一張好？」結果大家都選尤達大師，而她也真的達成網友心願，更換IG大頭貼。

根據A RAY15張LINE對話截圖的趣味內容，蔡英文問他「聽說你很會畫人像」，希望可以幫她畫一張；而A RAY回傳了一張，但總統似乎是不太滿意，認為少了些東西。

A RAY問總統「是不是少了尊敬並擁有力量的感覺？」蔡英文回「對對對！畢竟我是三軍統帥，力量的一面必須展現出來」；接著，A RAY畫了蔡英文拿光劍、綠巨人的蔡英文，但都被總統打槍。

A RAY與蔡英文的對話截圖，吸引了許多網友留言，隨後蔡英文也將Q版、尤達大師版、正常版，以及綠巨人浩克版圖片轉傳到IG上稱「大家說要換大頭貼，可是我覺得這次有點踩我底線，你們覺得大頭貼換哪一張好？來我的story滑一下！」

到了24日，蔡英文在IG限時動態上提到，「大家都選拿光劍的我，不是拜託大家選好看一點的嗎？」最後真的將大頭貼換成「尤達小英」。