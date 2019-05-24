南投暴雨多處坍方「官網無災情通報」　家長叫苦連天

▲南投縣連日暴雨多處地區爆發土石流、坍方，造成不少損失，，民眾卻無法在消防局網站掌握即時和正確的災情。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣近日遭猛烈雨勢襲擊，多處地區爆發土石流、坍方，然而這期間適逢國中會考，仁愛、魚池等學生應試，卻因道路坍方阻斷無法回家。有家長說，這次豪大雨台中、彰化消防局都有即時災情通報，能夠獲知最新災情，而南投縣災情最嚴重，卻沒提供即時災情資訊，走到半路才知道道路中斷，延長在外時間增添危險性，希望縣府能建立災情通報系統，保障民眾安全。

更麻煩的是，臉書和LINE等通訊軟體也常在災情發生時，傳遞錯誤資訊或假消息，在人手一機的時代，更是會以訛傳訛。2017年南投縣大雨成災，許多LINE群組瘋傳仁愛鄉道路大坍方照片，至少要兩星期才能搶通，導致清境旅宿業者退房電話接不完，儘管業者費盡唇舌，遊客就是不相信，害得業者損失慘重。

而這次雨災，LINE群組又傳出廬山溫泉山洪暴發的影片，但南投消防局無法快速提供正確資訊「打假」，成為一大漏洞。

但彰化、台中早就成立即時災情通報，呈現發生時間與地點、救災執行狀況，避免民眾誤闖災區，造成更多人受困或影響救災。彰化消防局表示，早在2003年就設立「即時災情」系統，讓救災流程更透明化，民眾可透過上網了解救災受理後的處理進度，而義消也可從通報網得知災情加入救援。尤其是天災期間，這些即時資訊能避免民眾誤闖淹水或災區，成效相當良好。

▲台中市府消防局官網的「即時災情」，清楚顯示受理時間、地點等，讓民眾能夠即時了解災情。（圖／取自台中市府消防局官網）

南投縣消防局災管科表示，災害應變中心颱風由消防局開設，豪大雨是工務處主辦、土石流則由農業處負責，豪雨災情多由縣民反映，南投縣無即時災情系統。28日縣府秘書長將召集消防局、農業處、工務處等單位討論，跟進台中、彰化開設即時災情通報專區，提供民眾正確安全的資訊。