注意！中部萬安演習30日登場　在外趴趴走要罰15萬

▲南投縣政府呼籲民眾務必配合5月30日的「萬安42號」演習。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

包括南投縣在內，中部地區「萬安42號」演習將在5月30日下午1時30分至2時登場，歷時30分鐘，演習期間民眾若不按照規定避難，在外趴趴走，可依民防法處罰3萬至15萬元的罰鍰。演習如同作戰，請民眾儘量不要出門，同時在聽到演習警報聲響起時，人、車一律按規定，接受警察及民防人員引導，警方呼籲民眾務必配合。

南投縣警察局指出，中部地區「萬安42號」演習，在30日當天下午1時30分至2時實施，演習期間台鐵、高鐵及捷運各班次列車均正常行駛，但下車旅客及接送親友須立即接受憲、警、民防人員引導，進行疏散及避難。

▲南投警方印製海報宣導軍民聯合防空「萬安42號」演習注意事項。（圖／南投縣政府提供）

另外，此次除了發送一般「1長音2短音」警報，也將透過國家災害防救科技中心的「災害訊息廣播平台」，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾注意演習時間，以免受罰。

萬安演習期間，苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義等中部7縣市的高速公路，實施交通管制「准下不准上」，另行駛高速公路的車輛雖不予管制，但下交流道後，則必須配合疏散及避難。

假使民眾不配合警察及民防人員引導進行疏散避難或違反相關管制規定，將依民防法第21條及第25條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，警方呼籲民眾演習期間務必配合，待警報解除之後再行外出，以免受罰。