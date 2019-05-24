中駐英大使劉曉明：美暗地「偷打技術戰」　還在全世界圍堵

▲劉曉明認為，美國是趁著貿易戰「偷打技術戰」。（圖／翻攝自陸駐英大使館官網）

大陸中心／綜合報導

美國政府近來對華為公司進行一系列圍堵行動，打算從生產到銷售全面封殺。中國駐英大使劉曉明近日在深圳華為大學發表演講時表示，美國在貿易問題上實際上是「項莊舞劍，意在沛公」，表面上打貿易戰，暗地裡其實是在打「技術戰」，想把中國技術大發展的勢頭遏制下去。

據央視新聞報導，中國駐英大使劉曉明21日在深圳華為大學發表主旨演講，題目為《第四次工業革命的機遇與挑戰》。他在演講中提到，「第四次工業革命正在對國際形勢和國際關係產生深遠影響，至少表現在「引領新一輪的經濟全球化浪潮」、「第二，極大提昇科技巨頭的國際影響力」及「改變國家間力量對比和博弈形態」三個面向上。

▲從生產到銷售，美國擬全面封殺華為 。（圖／CFP）

談到美中經貿戰，劉曉明認為，「美方是項莊舞劍，意在沛公，明面上打貿易戰，暗地裡在打『技術戰』，想把中國技術大發展的勢頭遏制下去。因此美國不甘心只把華為拒之美國門之外，還要在全世界進行圍堵。」

他認為，在這樣的背景下，中國應該理直氣壯地講華為的故事，「對於西方的不實指責，我們敢於發聲、善於發聲，對於一些捕風捉影的謠言更是堅決回擊。」劉曉明指出，華為成長過程中遇到的問題，也是中國日益走近世界舞台中央必經之路的一個縮影，華為問題恐仍將持續一段時間，今後還會以不同形式呈現，要有做好打持久戰的準備。