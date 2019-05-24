美豆農哀號要川普「立刻解決問題」　陸慷：深表同情但中方無責任

▲美國總統川普（Donald Trump）對中國發動貿易戰。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普對中國發動貿易戰，衝擊不少產業。有記者今天在大陸外交部例行記者會上表示，「美國許多農民瀕臨破產，強烈建議川普總統立即解決對中國經貿衝突。」對此，大陸外交部發言人陸慷回應稱，對今天美國農牧行業從業者遇到的問題，中國的同行們也深表同情，前中美之間互利合作受到影響，責任不在中方。

美中貿易戰愈演愈烈，美國農民受到的打擊最為嚴重。據彭博資訊報導，美國農業部23日宣布推出160億美元的農業援助計畫，希望藉此降低美國農民在貿易戰中的經濟損失。

▲美中是否會「重回談判桌」，外界相當關注。（圖／路透社）

大陸外交部24日召開例行記者會，現場媒體問及「現在美國農業淨收入比2013年已經減少了50%，許多農民瀕臨破產，強烈建議川普總統立即解決對中國經貿衝突，中方對此有何回應？」陸慷在回覆記者提問時，做出上述回覆。

陸慷表示，「長期以來，中美兩國在包括農業在內的廣泛領域展開了良好的互利合作，給雙方業界和廣大消費者都帶來了實實在在的好處。坦率地講，在包括農業等相關領域，兩國業界也都保持著友好的關係。對今天美國農牧行業從業者遇到的問題，中國的同行們也深表同情。」

▲大陸外交部發言人陸慷24日在例行記者會上回應媒體提問。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

他也強調，美國農牧業等行業組織明確要求美國政府糾正錯誤做法，這表明著他們十分清楚兩點，首先是當前中美之間互利合作受到影響、雙方無法像過去一樣通過友好協商解決分歧、繼續促進共同利益，責任不在中方。其次，與世界其他國家政府一樣，當中國自身利益受到傷害時，中國政府也不得不採取措施維護自身正當權益。

另有記者向陸慷詢問，是否能透露下一輪經貿談判何時舉行。對此，陸慷表示，「中方已多次明確表明過立場，中方一貫主張通過友好的對話協商解決兩國之間包括在經貿領域的分歧。但所有的對話和協商都必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上，也只有遵循這樣的原則，任何對話才有可能、有希望、有意義。」