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交往1年半！他發現「女友不是處」卻堅持婚前守身…傻問：是怎樣？

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情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男網友發文求救，女友已經不是處女，為什麼堅持婚前不發生性行為。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱世凱／綜合報導

許多人因為信仰問題，都期待將自己寶貴的「第一次」留到結婚以後，不過香港一名男網友卻表示，自己和女友交往1年半了，對方早已不是處女之身，為什麼女方仍舊不願和自己發生關係？「我不介意她已經不是『第一次』，可是她總說想要結婚以後再發生，我想問大家這到底是怎麼了？」

原PO在IG「couple.murmur」上投稿寫道，「想問大家意見，我和女朋友交往1年半了，我們交往過程都很順利，每天有說有笑，即便有過爭執，但很快都會和好，我們也一起談論過兩人未來規劃；不過最近在討論有關性方面的事情時，我發現她已經不是處女了，雖然我不介意，但她卻堅持要在結婚以後再跟我發生關係。」

▼女孩堅持結婚後才可以發生關係。（圖／Pixabay）

▲▼結婚（圖／Pixabay）

「我不明白的點是，她肯跟其他人上床，為什麼跟我就要延到婚後呢？」原PO再問，「難道她是把我當備胎嗎？還是有其他原因啊？大家有碰過類似的事嗎？」不少老司機看完後都莞爾一笑回應，「外面比較好玩」、「你長得不帥吧？」、「可能申裝過ADSL…當我沒說」、「已經玩膩了吧，想開始吃素」、「不夠愛你啊，還想問什麼？」、「綠綠的」。

不過也有人說，「又不是非處女就一定很亂很愛玩」、「或許以前有陰影吧，所以不想再犯傻」、「我猜是過去的男友給她不好經驗」、「肯定被傷害過」、「1年半而已就忍不住」、「她認真看待你的表現」、「試著跟她溝通，沒辦法的話就分開」、「價值觀問題而已啦，小事」。

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關鍵字：性行為,守身,結婚,處女,交往

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