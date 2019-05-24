風電彌補用電缺口？　費鴻泰批蔡英文：誰信！成本能降多少？





▲蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

針對台北市長柯文哲質疑非核家園，總統蔡英文以「It’s science！（這是科學）」作為回答，認為風電初期學習、建置成本較高，隨著產業成熟就會降低。對於蔡英文的回應，國民黨立委費鴻泰24日表示，「風力發電可以彌補用電缺口，誰相信？」風電產業要多久才會成熟？成本能降多少？蔡英文至少要講出能讓民眾相信的話，不然只是讓大家笑。

台北市長柯文哲近日接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》專訪時表示，民進黨力推2025非核家園，但風電購價落差大，「總統大選只要考這一題，民進黨就很難回答了。」

▲台北市長柯文哲接受雲端最前線專訪。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文23日到台中港視察海洋風電工程進度，被記者問到柯文哲評論風電價差一事。她說，這一題其實不難回答，過去也有人提出，經濟部都一一解答了，所以現在會質疑這題的人不多，顯示社會大眾對風電特性都已理解。

蔡英文表示，風電需要學習跟建置的初期成本，所以初期價格確實比較高，但後續隨產業成熟，價格會往下走，只要愈早開發、學習時間愈短，成本就愈低，目前政府已經盡量縮短學習跟建置的時間，價格也確實比較低一些。

▲立委費鴻泰。（圖／記者黃克翔攝）

對於蔡英文的回應，費鴻泰24日說，「風力發電可以彌補用電缺口，誰相信？」蔡英文口號治國，並不只是國民黨提出質疑，同時想競逐總統大位的柯文哲、前行政院長賴清德也分別對「風力發電、黨內初選」等問題提出質疑。蔡英文依然用口號式、不正面解決問題的方式回應，不論面對國政或是黨務，蔡英文都只會口號式回應，這樣的總統「當得太輕鬆了」。

費鴻泰公開詢問蔡英文政府，「能保證風電產業多久會成熟？成本能降多低？能取代火力跟核能成為基載嗎？電力缺口要用核能、火力來彌補，還是風力？」蔡英文跟賴清德間的初選，真的這麼無所畏懼的話，又為何引起那麼多爭執？「蔡英文至少講出來要讓人民能相信的話，不然只是讓大家笑而已」。

▼費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）