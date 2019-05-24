柯文哲訪日為核食背書　郝龍斌打賭：一定會選總統

▲2018年國民黨召開「反空汙、反核食、反深澳電廠三項公投通過，督促落實」記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲出訪日本，核食議題成為焦點。曾領銜發起反核食公投的國民黨副主席郝龍斌24日表示，柯文哲在日本國會議員面前為核災食品背書，否定民眾反核食公投結果，無顧民眾對健康與安全食品的期待；此外，他也認為柯文哲訪日是為了總統大選熱身，他打賭柯文哲一定會參選總統。

郝龍斌在廣播節目《中廣論壇》中表示，台灣去年以779萬票通過反核食公投，禁止開放福島核災區的農產品及食品進口，總統蔡英文也宣布兩年內不開放核災食品入台，以尊重公投結果，但柯文哲在日本為核災食品背書，已違背全民意願，順著日本人講這些話，還稱核食公投是弱智公投，類似向日本輸誠的行為，實在不值得尊敬。

▲2018年九合一選舉，郝龍斌領銜發起反核食公投 。（圖／記者湯興漢攝）

郝龍斌指出，過去沙拉油傳出原料含有豬飼料成分，雖經過精煉，依舊違法有刑責，就是因為只要原料不安全，什麼方式處理都不能做成食品，若原料不安全，如何標示、進口或添加入食品？同時放射物質半衰期幾十年，又如何保證不會影響地區或食品？

郝龍斌提到，這些原則柯文哲當然了解，但柯文哲了解反對核食公投對參選不利，才始終不表態；此外，以柯文哲險勝丁守中3千票差距，若795萬贊成票有百分之一的人因為對核食有疑慮，投票反對柯文哲，那柯文哲就不是市長了，因此，柯文哲完全為了連任，明顯投機。

郝龍斌認為，柯文哲訪日是為了總統參選熱身，雖然柯文哲宣稱「不一定參選」，但他打賭柯文哲一定會選總統，只是參選時間還沒決定而已。

▲柯文哲24日拜會萩生田光一並致贈禮物。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲24日進入訪日行第2天，上午先約與自民黨副幹事長、眾議員萩生田光一進行早餐會。簡單寒暄後，立場為支持開放核食解禁的萩生田光一直言，上次拜訪台灣是去年3月，但台灣反核食公投通過，若核食問題沒辦法解決的話，接下來他很難再到台灣拜訪。

會後柯文哲受訪時表示，萩生田光一議員有抱怨，自己是國會裡最支持台灣的，在政府裡面都替台灣處理，包括WHO也替台灣講話，「結果這福島食品事件讓他們灰頭土臉」。

▲柯文哲24日會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

至於是否願意承諾未來競選2020總統大選時或當選總統後，幫日本解禁核食的問題，柯文哲未正面答覆，僅重申這是科學題目，套用蔡英文的話稱「用科學解決就好」，台灣何必用跟美國、歐盟不一樣的標準，科學問題科學解決，「不要被標題誤導，核災地區食品就不行，但符合安全標準就可以。這事情沒這麼難，台灣要跟國際接軌，用國際標準就好。」