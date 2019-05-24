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爭取2030亞運　柯文哲參考東奧經驗：要思考長期都市規畫

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▲▼柯文哲拜會東京奧運組織委員會副會長兼眾議員遠藤利明。（圖／北市府提供）

▲柯文哲拜會東京奧運組織委員會副會長兼眾議員遠藤利明。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲日前拋出申辦2030亞運在台北的意願，此次訪日其中之一的目的，也是要請益即將在明年登場的東京奧運籌備狀況。柯文哲24日上午拜訪東京奧運組織委員會副會長兼眾議員遠藤利明，柯在受訪時表示，要如果辦亞運絕對不是那種只花2、3年，然後做廣告、粉飾，「真的要辦應該是大規模思考都市的計畫，不是為了辦亞運而辦。」

柯文哲24日上午拜會遠藤利明，會議時間約20分鐘，全程不公開僅在會後公布照片。根據與會幕僚指出，會議過程有問到辦理奧運的經驗、怎麼申請亞運，主要是奧運後留下的場館怎麼運用、灣區怎麼開發、高科技的發展等，且同時間要舉辦聽障奧運（帕運），周邊設施的規劃、無障礙空間等，到交通，如何從整體面思考舉辦大型賽事的利益。

而柯文哲最關心的經費部分，幕僚說，會議中對方有說，不要做太多新的，舊的拆掉做更新，以免變蚊子館。

▲▼柯文哲參訪東京媽祖廟受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲參訪東京媽祖廟。（圖／記者陳家祥攝）

儘管2017年世大運成功舉辦，但在籌辦過程中，柯文哲多次認為世大運太過鋪張，而這次東京奧運也是在超支的狀況下籌辦，為何會從反對辦理一次性的賽事到起心動念要申辦亞運？

「我跟你講，我自己辦過2017世大運，坦白講，世大運如果要花10年時間或7、8年以上這是好的，那種急就章、沒有好好規劃，那是不好的。」柯文哲坦言，世大運純粹辦運動會，對台北市整個都市的長遠佈局，其實沒有做好。

柯文哲說，日本這次辦東奧是花將近10年時間，且思考範圍是整個東京都，「他們東京車站的電扶梯為了這次東澳去改的，因為車站蓋好都是用5、60年，新幹線通車超過50年，當時都沒有要求無障礙設施，現在是利用這次辦奧運，把東京車站的電扶梯做起來。」

「所以我倒覺得這樣，如果我們要辦亞運絕對不是那種花2、3年，然後做廣告、粉飾，真的要辦應該是大規模思考整個都市的計畫。」柯文哲說，要增加那些場館、要怎麼設計，涉及怎整個都市至少10、20年的規劃去思考去辦亞運，不是為了辦亞運而辦。
 

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