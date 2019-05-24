挨批接班人找好「征服宇宙也快了」！　韓國瑜：不是我說了算



▲高雄市長韓國瑜24日下午出席國際旅展。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日出席高雄旅行公會國際旅展，對於行政院副院長陳其邁表示，捷運黃線已經核定了可行性計畫，中央會補助800億，韓國瑜得知消息連講了三次「太好了」，他表示市府會全力配合，讓黃線順利施工，至於陳其邁酸「韓國瑜連接班人都找好，征服宇宙速度也快了」，韓國瑜則表示是心中有想法，但人選不是自己說了算。

▲行政院副院長陳其邁24日上午出席國際旅展。（圖／記者賴君欣攝）

行政院副院長陳其邁24日上午出席高雄旅行公會國際旅展，下午則是換韓國瑜出席，兩人依舊是王不見王，但對於陳其邁宣布捷運黃線已經核定了可行性計畫，中央會補助800億，韓國瑜聽到消息連講了三次「太好了」，他說感謝陳其邁，陳其邁是高雄人在中央最大官員，多多關注、幫助高雄，一定是對高雄市民有很大的幫助，有這樣的副院長，一心一意念在高雄發展、爭取資源，市民都會相當感謝，市府也會全力配合，讓捷運黃線得到補助順利施工。

但陳其邁還酸了韓國瑜「連接班人都找好了，他要征服宇宙這速度我看會加快很多」，韓國瑜則回應「怎麼可能，黨部有黨部的想法，不是我說了算，只是媒體提問心中人選，而我想到優秀人才，而且國民黨自己有機制，不用作太多連結，當前就是做好高雄市政，其他的下個階段再來說」。