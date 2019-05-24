賴清德突襲中執會　「英系」陳其邁：我們小朋友只能阿彌陀佛

記者洪正達／高雄報導

民進黨內「蔡賴之戰」初選爭議不斷，行政院副院長陳其邁24日南下高雄參加旅展開幕談到此事，直說「希望兩位大人都能夠有智慧解決爭議」，強調民進黨支持者看到初選紛爭不斷非常焦慮，並拉著一旁的交通部長林佳龍說「我們只是小朋友，只能阿彌陀佛」。

▲陳其邁希望黨內的「大人們」能好好解決初選紛爭，目前他只能「阿彌陀佛」。（圖／記者洪正達攝）



陳其邁說，黨內初選，當然民進黨我們在全力協調，當然最重要的還是要尊重中執會、中常會跟我們黨的民主機制，那我們希望說兩位大人都能夠非常有智慧，瞭解到基層民進黨的支持者其實非常焦慮，我是跟佳龍我們只是是小朋友，只能阿彌陀佛一切平安，對於韓國瑜日前不捨賴清德遭黨內邊緣化，陳其邁則表示，國民黨自己也有問題要花時間解決，希望他把自己的事先解決完再說。

▲陳其邁南下高雄為旅展剪綵。（圖／記者洪正達攝）

對於日前突襲中執會的賴清德，讓黨主席卓榮泰只能草草將會議中斷，使得黨內批評聲浪四起，對於這場紛爭，陳其邁則平淡的說，他與林佳龍從過去學運之後參與民進黨的黨務運作，且都曾經擔任過黨的秘書長跟政策會的執行長，所以我們黨內有決策機制，包括中執會跟中常會，任何重大的議案，都希望經由民主的程序來解決爭議。