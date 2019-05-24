哈爾濱製出非洲豬瘟「候選疫苗」　將進入臨床試驗階段

▲非洲豬瘟造成大陸豬價波動。（圖／翻攝自中新網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸農業農村部24日表示，由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果，實驗室研究結果表明，具有良好的生物安全性和免疫保護效果。中國農業科學院接下來將在現階段的基礎上，加快推進臨床試驗，以及疫苗生產的各項研究工作。

央視網報導，中國農科院目前在非洲豬瘟防控在免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術產品研發方面，完成了病毒全基因組測定，篩選出了多個天然免疫抑制性病毒基因，並完成部分基因的免疫抑制機制研究，並研製出檢測速度快、敏感性及特異性高、穩定性好的病毒核酸，和抗原類快速檢測試劑盒。

中國農業科學院的下一步是加快推進正式投產前的試驗與臨床試驗，以及疫苗生產的各項工作，盡快完成免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術等方面的研究。

▲大陸科學家創制了非洲豬瘟候選疫苗。（圖／翻攝自微博／中國之聲）

《科技日報》於今年3月曾報導，大陸中科院微生物所教授施一指出，「非洲豬瘟病毒自身結構和感染特性復雜，這加大了疫苗研究的難度，也對研究的人力物力提出更高的要求。」

非洲豬瘟疫情在中國大陸蔓延，目前31個省市自治區均傳出豬瘟疫情，也導致了大陸的豬肉價格上漲，引發了全球的肉品及飼料價格攀升，至今法國、德國與芝加哥豬肉期貨市場的價格已上漲至少30％。