【同婚登記】呂秋遠／同婚的10項法律建議

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

再過五個小時後，同志的結婚登記即將成真，有些法律上的建議還是要提醒大家，以下的內容，百分之七十也適用在異性戀婚姻上：

1.結婚登記要兩個證人在結婚書約上登記，證人可以不用到戶政事務所，但是一定要當著兩位當事人的面簽名，或者至少要跟兩個人確認過結婚的真意，否則會結婚登記無效。

2.在結婚登記時，可以準用異性戀的夫妻財產制規定。因此，如果兩個人在結婚登記上沒有做任何約定，就是適用法定財產制，離婚的時候，就要分配彼此的財產。假設擔心對方在離婚時會來分自己的錢或不動產，那就請以書面事先約定分別財產制。

3.登記以後，兩個人就成立婚姻關係，以後必須要履行同居義務。所謂的同居義務，就是原則上必須住在一起，除非兩個人協議好暫時分居，或是有特殊原因（例如對方家暴、外遇）。但，同居義務不是指發生性行為的義務，配偶間也是會有強制性交的罪名，這個要注意。

4.登記以後，兩個人從此就互負扶養義務。原則上在家操持家務的家務管理者，可以跟對方請求家庭生活費用，還有自由處分金（俗稱私房錢），既然都要結婚了，就大方點，不要像是某些異性戀夫妻，一個月給五千還覺得功勞大上天。

5.登記以後，兩個人就必須互負對配偶忠誠的義務，雖然通姦罪目前似乎不適用於同志婚姻，但是請不要以身試法，還是有少數法官曾經判決過口交也是通姦罪。而且，就算通姦罪不成立，也還是會有侵害配偶權的民事賠償。

6.登記以後，配偶如果過世，就會有繼承權，可以先取得剩餘財產分配，再進一步與其他繼承人取得應該繼承的那一份。一般而言，如果是跟對方父母或兄弟姊妹一起分配，可以取得遺產的二分之一，如果是跟對方的祖父母一起分配，可以取得三分之二。

7.收養，目前是問題，因為法律目前僅容許收養配偶的孩子。而人工生殖法目前還是排除同性婚姻的適用，未來應該會繼續修法，或是又會被宣告違憲，所以請拭目以待。

8.跨國婚姻，目前亞洲地區幾乎不可能，只有配偶的國家也承認同性婚姻，才能在台灣合法登記。目前的解套方式就是引用涉外民事適用法第8條的規定，請法院認定國外不承認同性婚姻，違背台灣的公序良俗，而且基於大法官會議引用的平等權，排除同法第46條的適用。法院如果不願意認可，就再聲請大法官會議解釋。

9.離婚不容易，基本上如果往後要辦理離婚登記，必須對方同意，或是請法院判決。個性不合不是理由，必須要是對方外遇、家暴、被判刑六個月以上等等，或是有具體理由證明兩個人已經婚姻生活有重大破綻。各位可以去問離婚過的異性戀，就會知道離婚到底有多難。

10.結婚登記很簡單、經營婚姻很辛苦，想要再度單身很困難。請三思。但總的來說，如果想清楚了，就歡迎一起跳入火坑，共同享受婚姻的一切幸福與苦難。

結婚有賺有賠，登記前請詳閱公開說明書。

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