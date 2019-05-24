限制出境法制化！立法院三讀：境管6個月內需告知被告

▲立法院會朝野表決戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會24日三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正案，增訂限制出境、出海專章，明定法定要件及其程序，也規定偵查及審判中限制出境及限制出海的期間、延長程序及相關配套措施等。內容增訂檢察官、法官對被告限制出境、出海時，必須在6個月內通知被告，讓被告有救濟機會，彌補現行法令不足之處。

三讀條文規定，被告犯罪嫌疑重大，當有「無一定之住、居所者」、「有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」、「有相當理由足認有逃亡之虞者」這3種情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但被告所犯是最重本刑為拘役或專科罰金的案件，不得逕行限制。

此外，除被告住、居所不明而不能通知者外，書面通知至遲應於為限制出境、出海後6個月內通知。但於通知前已訊問被告者，應當庭告知，並付與書面通知。至於限制出境、出海的期間，三讀通過的條文明定，偵查中檢察官限制被告出境、出海，不得逾8月。但有繼續限制的必要者，應附具體理由，至遲於期間屆滿之20日前，以書面記載限制出境、出海的理由與期間等事項，聲請該管法院裁定，並同時以聲請書繕本通知被告及其辯護人。

三讀條文也規定，偵查中檢察官聲請延長限制出境、出海，第1次不得逾4月，第2次不得逾2月，以延長2次為限。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年。法院延長限制出境、出海裁定前，應給予被告及其辯護人陳述意見的機會。本案自修正公布後6個月施行。