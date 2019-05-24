婚姻平權大邁進　524首日同性結婚登記開跑24對預約！

▲同是護理師的岩湘蓁與吳暐樂，2人一起到永康戶政所辦理結婚登記，她們十分開心地留下愛的見證及十分珍貴的一刻。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

婚姻平權大邁進，5月24日起正式開放同性伴侶登記結婚，台南市民政局事先計對計245對申請同性伴侶註記，詢問是否要預約登記結婚，經了解計有24對同性伴侶預約登計，同是護理師的24歲岩湘蓁及25歲吳暐樂，2人在永康戶政所登記結婚，穆德和陳釩則帶著4個小孩準時到府東戶政事務所辦理同性登記。

一直以來，台南市尊重每個人都擁有選擇其伴侶與關係角色之自由，相關政策活動，均致力於落實性別平等，在秉持著「尊重，理解，包容」的人本關懷精神下，自2016年2月1日起開放同性伴侶在戶政資訊系統加註「伴侶關係」之申請，開辦以來共計245對申請同性伴侶註記。

台南市各戶政事務所於行政院會通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案後，即以主動積極之態度先行針對轄內留有聯絡資料之同性伴侶註記民眾，主動關心「524」當日參與登記意願，並開放各所以電話或現場方式預約結婚登記。24日同性婚姻上路第1天，為讓本日結婚新人留下難忘的回憶，台南市戶政所另有準備手拿板提供拍照服務及贈送精緻小禮物，來慶祝我國人權史上嶄新的一頁。

24日上午，台南市人的岩湘蓁（24歲）、及來自宜蘭的吳暐樂（25歲），2人一起到永康戶政所辦理結婚登記，2人表示她們都是護理師，因相愛而結婚，很高興夢想成真，她們十分開心地利用戶政所供的手板來拍照，留下愛的見證及十分珍貴的一刻。

另一對新人是穆德和陳釩，24日上午8時30分，帶著4個小孩準時到台南府東戶政事務所辦理同婚登記，在4個小孩與家人、親友見證下，給予滿滿祝福，2人除換發身分證，並將4個小孩戶籍遷至同一戶，2人表示這是一場遲了12年的婚禮，完成結登記後，2人還要跑法院辦繼親收養手續，讓穆德成為小孩們的合法家長。





掳了解，穆德和陳釩說，兩人在BBS女同志版認識交往，2007年12月9日在新北市淡水舉行公開婚禮，但遲至今日才完成正式結婚登記，為了這一刻，足足等了12年，今天終於得償所願。

府東戶政事務所指出，24日辦理登記民眾都有贈送證書夾與小禮物，祝福他們家庭幸福美滿，市長偉哲很重視同性相關權益，未來台南市將持續關注同性相關權益，期待真正落實性別平等，也盼外界能包容彼此、尊重差異，共同維繫祥和、進步的國家、社會，讓同在這片土地生活、努力的夥伴，可以相愛相守。

▲穆德和陳釩遲至今日才完成正式結婚登記，為了這一刻，足足等了12年，今天終於得償所願。（圖／記者林悅翻攝）