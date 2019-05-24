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長榮航空提下午協商「全程直播」！　桃空職工拒絕

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▲▼長榮空服員工會到長榮公司大門口開記者會，表示要再和資方協商，不會在端午節罷工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃空職工日前釋出善意，承諾不會在端午節罷工。（圖／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園市空服員職業工會（桃空職工）日前承諾端午節不罷工，釋出善意邀請長榮今日協商，雙方將於17時30分至20時30分進行會議，勞資危機看似出現轉寰。不過，昨（23）日雙方舉行會前會，長榮航空提出協商全程直播且開放媒體列席，採公開透明方式讓外界一同檢視，但工會拒絕，記者致電工會，但截稿前工會仍未接通。

勞資雙方對於兩大議題沒有交集，包含工會要求爭取勞工董事席次、禁搭便車條款，工會認為如果雙方協商後仍無法取得共識，仍不排除罷工。針對工會主張其爭取的權益應為會員專屬的「禁搭便車條款」，資方以「組員資源管理」恐影響組員之間和諧合作等考量，憂慮恐將影響飛行安全，工會表達禁搭便車攸關工會永續發展且無涉飛安等訴求。

請繼續往下閱讀...

另有關工會訴求公司設置「勞工董事」，交通部表示，理解工會關心員工權益的立場和需求，但目前《公司法》並無設置勞工董事的規定，過去立法院也曾討論，但因涉及整體公司治理制度的檢討，未有共識。長榮航空認為，勞工董事涉及大股東，任何一位長榮航空的高層都無法答應，權利掌握是在全長榮航空股東手上，必須經過股東會投票，這個要求不符合資本市場運作。

桃空職工自5月13日至6月6日，分別在桃園、台北、高雄3地投票，針對「是否同意罷工」及「是否同意工會設置糾察線」投票，若同意票超過總會員數一半，長榮會員超過8成，便取得罷工權，5月26日前由長榮分會先投票。據了解，目前長榮分會投票人數超過2300人，投票率逾7成。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,桃空職工,長榮航空,協商,直播

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