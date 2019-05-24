救空污！李遠哲爆蔡英文這樣說　「那是下一代的事」

▲李遠哲。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文曾拋出台灣面臨「5缺」問題缺地、缺水、缺電、缺才及缺工等，前中研院長李遠哲也向蔡英文建議，曾關注五缺問題之外，還需改善空氣汙染與溫室氣體（暖化），但蔡總統卻回答「那是下一代的事」、「那是前朝的事」。

李遠哲日前接受《眾報》專訪時透露，曾屢次向蔡政府建議不只「5缺」，台灣目前空氣污染嚴重及溫室氣體也太多，若不解決這兩多，經濟愈拚環境愈壞，結果是死路一條，並要他們「將5缺與兩多一起解決。但政府沒有醒過來。」

李遠哲表示，在多次建言的過程中，蔡英聞回應，2025年以後的事，是下一代的事，她不管。」李遠哲指出，蔡英文曾說過「全球都在努力降低二氧化碳排放量，計劃下降到人均1噸，但在我們政府的計劃中，卻未有實際規劃，且全世界是不會接受台灣如此的規劃。」沒想到，蔡英文卻說是「前朝規定」，讓他無法接受。

對於李遠哲的指控，蔡英文23日受訪時否認，「我沒有這樣說，不知為何他會這樣說」。並指出執政至今都很努力並加速在處理這些問題，「在整個能源轉型上，幾乎傾所有執政團隊的力量在加速的在做。」

蔡英文認為，李遠哲對能源轉型有非常高的時間表，她曾向他解釋過，「確實用整個隊的力量加速在做，或許這樣的速度他還覺得不滿意吧！」

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）