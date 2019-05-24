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陸商務部發佈《貿易形勢報告》：2018對外貿易穩中有進

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▲▼進博會，無人機拍攝的上海洋山港集裝箱碼頭。（圖／新華社）

▲無人機拍攝的上海洋山港集裝箱碼頭。（圖／新華社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部綜合司和國際貿易經濟合作研究院，於24日聯合發佈了《中國對外貿易形勢報告（2019年春季）》（下稱《報告》），其中指出，中國2018年對外貿易穩中有進、穩中向好，貨物貿易進出口規模創歷史新高，質量效益進一步提升，對國民經濟貢獻進一步增強。

商務部網站指出，《報告》回顧了2018年及2019年一季度中國大陸外貿運行情況，並分析了2019年外貿發展環境，大陸貨物貿易第一大國和服務貿易第二大國地位更加鞏固，貿易強國進程加快推進，2019年一季度，中國外貿總體平穩，結構繼續優化。

《報告》顯示，當前外貿發展面臨的環境更加復雜、不確定性更強、風險挑戰更多，世界經濟增長放緩，貿易保護主義持續升溫，國內經濟下行壓力猶存，一些結構性問題亟待解決，實現外貿穩中提質的發展目標還需付出更多努力。

▲▼進博會，四葉草展場外觀。（圖／中新社）

▲進博會，四葉草展場外觀。（圖／中新社）

《報告》強調，同時也要看到，中國大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，外貿內生動力不斷增強，高質量發展的基礎持續鞏固，隨著支持外貿穩規模、提質量、轉動力各項舉措不斷落地，政策效應將會持續顯現。

報告指出，商務部將推動出口市場多元化，引導加工貿易轉型升級、向中西部轉移，優化進口結構，積極擴大進口，精心辦好第二屆中國國際進口博覽會，促進外貿穩中提質。

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關鍵字：商務部,中國對外貿易形勢報告,進博會

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